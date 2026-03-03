Dólar México hoy: el peso mexicano registra su peor día en semanas por la guerra en Medio Oriente

En USDMXN , el sesgo técnico en M15 se mantiene alcista mientras el precio sostenga 17,61–17,60 , con resistencias en 17,70 y 17,77–17,87 .

La escalada entre EE.UU. e Irán con el Estrecho de Ormuz prácticamente bloqueado disparó Brent y WTI , reactivando el temor a un shock inflacionario por energía y fortaleciendo al USD.

El dólar en México avanza cerca de 1,9% y alcanza su mayor nivel desde enero , impulsado por el giro global hacia activos refugio .

El dólar en México sube cerca de 1,9% en la jornada y marca su mayor nivel desde enero, en un movimiento dominado por el giro global hacia activos refugio. La escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán, con el Estrecho de Ormuz operando prácticamente bloqueado, elevó de forma abrupta los precios de Brent (OIL) y WTI (OIL.WTI), reactivando el temor a un shock inflacionario por energía y empujando al dólar al alza a nivel internacional.

En este tipo de episodios, el mercado tiende a castigar con mayor fuerza a monedas emergentes cuando sube la volatilidad y se encarecen los insumos energéticos, mientras EE.UU. se percibe relativamente más cubierto por su mayor independencia energética.

Factores domésticos

En lo doméstico, el peso mexicano llega a este episodio con flancos abiertos que amplifican el ajuste, México registró en enero un déficit comercial de USD 6,48 mil millones, con una caída pronunciada de exportaciones petroleras (-33,5%) y un descenso relevante de envíos automotrices a EE.UU. (-9%), señales que vuelven más sensible el tipo de cambio ante shocks externos y cambios en el apetito por riesgo.

Aun cuando el PIB del 4T fue revisado al alza a 0,9%, el nuevo impuesto global de 10% a importaciones en EE.UU. (vigente desde el 24 de febrero) instala un riesgo adicional sobre el desempeño exportador hacia adelante.

En el frente monetario, la decisión de Banxico de mantener la tasa en 7% con una inflación subyacente todavía elevada (4,52%) aporta ancla nominal, pero no necesariamente alcanza para contrapesar un dólar fortalecido por refugio y por la revalorización del riesgo inflacionario global.

Energía

La dinámica energética, además, tiene un doble efecto sobre la lectura macro local porque, por un lado, el repunte del crudo puede mejorar ingresos petroleros en margen, la mezcla mexicana cerró en USD 66,63 (+5%), su mejor nivel en siete meses, por otro, un shock sostenido de petróleo suele traducirse en mayores costos, presión inflacionaria y menor crecimiento, especialmente si viene acompañado de incertidumbre geopolítica y disrupciones logísticas.

El mercado está poniendo precio a la duración del conflicto y al grado de interrupción en rutas clave, con el peso reaccionando como variable de ajuste dentro del bloque emergente.

Análisis técnico de dólar en México

En M15, USDMXN mantiene un sesgo alcista tras una aceleración vertical que lo llevó a la zona de 17,87, y actualmente consolida cerca de 17,65 luego de una corrección rápida desde máximos. El precio sigue sobre las medias móviles, lo que sugiere que el movimiento principal continúa vigente mientras se sostenga el soporte de corto plazo en 17,61–17,60, más abajo, 17,54 aparece como siguiente zona de contención.

Al alza, los niveles de referencia pasan por 17,70 y el área 17,77–17,87, donde el mercado ya mostró oferta. El RSI es consistente con consolidación tras el impulso, mientras la fuerza de tendencia (ADX elevado) sugiere que la volatilidad puede seguir alta y que los retrocesos podrían ser más tácticos que un cambio inmediato de dirección.

Fuente: xStation5.

___________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí