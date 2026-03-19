Dólar México Hoy: se acerca a 18 tras tono restrictivo de la Fed y sólidos datos en EE.UU.

- El dólar en México se mantiene alcista y se aproxima a los 18 pesos, impulsado por la Reserva Federal.
- Los avances en el T-MEC podrían influir en el tipo de cambio y la percepción de riesgo país.
- Datos sólidos en EE.UU. refuerzan un escenario de tasas altas, favoreciendo al dólar frente al peso mexicano.
- El dólar en México se mantiene alcista y se aproxima a los 18 pesos, impulsado por la Reserva Federal.
- Los avances en el T-MEC podrían influir en el tipo de cambio y la percepción de riesgo país.
- Datos sólidos en EE.UU. refuerzan un escenario de tasas altas, favoreciendo al dólar frente al peso mexicano.
El dólar estadounidense mantiene su sesgo alcista frente al peso mexicano en la jornada del jueves 19 de marzo, con el tipo de cambio moviéndose en torno a 17.85–17.95 pesos por dólar y acercándose nuevamente a la barrera psicológica de 18 unidades. El movimiento se produce en un mercado que continúa ajustando expectativas tras la decisión de la Reserva Federal, en un contexto donde el fortalecimiento global del dólar y la persistencia de riesgos inflacionarios siguen limitando el margen de recuperación de las monedas emergentes.
T-MEC: avances concretos en la primera ronda de negociación
En paralelo, el frente comercial comienza a ganar protagonismo en la dinámica del peso mexicano. Esta semana se concretaron avances relevantes en la primera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC, con reuniones en Washington lideradas por Marcelo Ebrard y el representante comercial estadounidense.
En este primer acercamiento, ambas partes acordaron avanzar en temas estructurales como el fortalecimiento de la producción manufacturera regional, la revisión de reglas de origen y la seguridad de las cadenas de suministro, en un contexto global donde las economías buscan reducir su dependencia de Asia. Además, se estableció un calendario de reuniones periódicas de cara a la revisión formal del acuerdo que comenzará en julio.
Este punto es especialmente relevante para el mercado cambiario, ya que el T-MEC no solo regula una parte significativa del comercio entre México y Estados Unidos, sino que también actúa como uno de los principales anclajes de inversión extranjera y flujo de dólares hacia la economía mexicana. Cualquier señal de fricción o avance en este proceso puede tener implicaciones directas sobre la percepción de riesgo país.
La Fed redefine expectativas y sostiene al dólar
Si bien la Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios en 3,75%, en línea con lo previsto, el mercado reaccionó principalmente al mensaje entregado por Jerome Powell y a la actualización de expectativas del comité. La combinación de un entorno inflacionario aún incierto, especialmente por el impacto del petróleo, y una economía que no muestra señales claras de desaceleración ha llevado a los inversionistas a reducir las apuestas de recortes de tasas para este año.
Este ajuste en expectativas es clave para entender el comportamiento del tipo de cambio. En la medida en que el mercado comienza a descontar un escenario de tasas altas por más tiempo en Estados Unidos, el atractivo relativo de activos emergentes como el peso mexicano se reduce, favoreciendo una mayor demanda por dólares. Este tipo de dinámica ya se ha visto en episodios anteriores, donde un tono más restrictivo de la Fed se traduce rápidamente en presión sobre el USD/MXN.
Datos en EE.UU. refuerzan la narrativa de resiliencia
A este escenario se suman los datos macroeconómicos publicados hoy en Estados Unidos, que en general confirman que la economía mantiene un ritmo sólido. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia sorprendió ampliamente al alza, superando con holgura las expectativas del mercado, mientras que las solicitudes de subsidio por desempleo volvieron a ubicarse por debajo de lo previsto, reflejando un mercado laboral que sigue mostrando fortaleza.
Este conjunto de datos refuerza la idea de que la economía estadounidense aún tiene margen para sostener una política monetaria restrictiva, lo que actúa como soporte adicional para el dólar. Aunque el dato de ventas de viviendas nuevas mostró una caída relevante frente a lo esperado, su impacto ha sido acotado frente al peso de los indicadores de actividad y empleo.
Análisis técnico
USDMXN (M15)
Fuente: xStation
El precio hace un impulso alcista claro desde la zona de 17.76–17.79 (soporte marcado), rompe la estructura previa y sube con fuerza hasta la zona de oferta en 17.97–17.98, donde ya había reacción antes (rectángulo superior). Ese movimiento está acompañado por una proyección alcista (línea punteada) que luego no se sostiene, y ahí aparecen velas de rechazo fuertes. Después del máximo, el precio empieza a corregir y vuelve a meterse dentro del rango, perdiendo la zona de 17.91, que ahora pasa a ser resistencia inmediata. Además, el precio vuelve hacia la media de Bollinger (línea negra), lo que suele marcar retorno a equilibrio tras un movimiento extendido.
En indicadores, el RSI llega a zona alta (cerca de 70) durante el impulso, pero no logra sostenerse y empieza a girar a la baja, mostrando pérdida de fuerza compradora más que continuación. El ADX sube levemente con el impulso, pero se mantiene en niveles bajos (debajo de 25), lo que indica que el movimiento no tiene una tendencia sólida detrás. Las bandas de Bollinger se expanden con el impulso (volatilidad alta) y luego empiezan a cerrarse mientras el precio corrige, lo que refuerza la idea de consolidación. Con eso, el nivel clave ahora es 17.85–17.83: si el precio se sostiene ahí, podría reintentar la zona de 17.91; si la pierde, lo más probable sería volver a testear el soporte base en 17.79–17.76.
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