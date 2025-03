Dollar Tree vende Family Dollar por USD 1.000 millones y sus acciones suben 10% hoy

Las acciones de Dollar Tree subieron casi un 10% este miércoles, luego de que la minorista de descuentos anunciara la venta de su problemática cadena Family Dollar a las firmas de capital privado Brigade Capital Management y Macellum Capital Management por USD 1.000 millones, una fracción de los USD 8.000 millones que pagó en 2015. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cambio estratégico para Dollar Tree "Este es un hito importante en nuestro proceso de transformación de varios años", señaló el CEO Mike Creedon, subrayando que ambas empresas tenían "sinergias limitadas". La desinversión permitirá a Dollar Tree reenfocarse en su base de clientes suburbanos de ingresos medios, al tiempo que aborda el drenaje financiero que generaba Family Dollar. Preocupaciones por el impacto en las comunidades Expertos de la industria advierten que la venta y el cierre continuo de tiendas podrían afectar el acceso a productos asequibles en zonas urbanas vulnerables. "El consumidor de bajos ingresos perderá un lugar clave para adquirir productos económicos", comentó Marshal Cohen, de la firma de investigación de mercado Circana. Nuevos desafíos para los nuevos propietarios Family Dollar mantendrá su sede en Virginia bajo los nuevos dueños, y Duncan MacNaughton, exejecutivo de la compañía, se unirá como presidente del directorio. Los compradores de capital privado enfrentarán grandes retos para competir en precios y reconstruir la lealtad de los clientes. Dollar Tree (Intervalo D1) El precio de la acción se acerca a una resistencia en los USD 76,46, nivel que en los últimos meses ha generado reversiones de tendencia. El RSI muestra una divergencia alcista, mientras que el MACD comienza a ampliarse tras un cruce alcista. Fuente: xStation5

