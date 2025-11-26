EE.UU. aplica descuento histórico del 71% a Ozempic y Wegovy

El debate político se intensifica mientras la industria cuestiona la medida, aunque la demanda estructural de fármacos GLP-1 sigue en ascenso.

El recorte genera impacto directo en Novo Nordisk , pero la empresa prioriza volumen, acceso masivo y acuerdos estratégicos para mantener liderazgo.

EE.UU. aplicará un descuento del 71% a Ozempic y Wegovy desde 2027, en el mayor ajuste regulatorio para medicamentos metabólicos en décadas.

El acuerdo anunciado por el gobierno estadounidense —un descuento del 71% sobre los precios de lista de Ozempic y Wegovy para los beneficiarios de Medicare— marca el mayor movimiento regulatorio en años dentro del segmento de fármacos metabólicos. A partir de 2027, el programa pagará 274 USD por un suministro de 30 días, muy por debajo de los 959 USD actuales. Aunque Medicare ya negociaba rebajas con los laboratorios, nunca antes se había transparentado un ajuste de esta magnitud.

El recorte forma parte de la segunda ronda de negociación bajo el marco creado por la Inflation Reduction Act, ahora retomado y ampliado por la administración Trump, que busca usar el peso del gobierno federal como comprador único para forzar precios más bajos.

Implicancias para Novo, Lilly y el ecosistema GLP-1

Para Novo Nordisk, el impacto comercial será tangible —la propia compañía anticipa un efecto negativo de “un dígito bajo” sobre su crecimiento global en 2026— pero estratégicamente manejable. La firma parece haber optado por una estrategia ofensiva: aceptar menores precios en el segmento público a cambio de acceso masivo y liderazgo en volumen.

Su decisión de ofrecer Ozempic y Wegovy directamente a consumidores por 349 USD/mes, sumada al acuerdo previo con CVS para ampliar la distribución de Wegovy, sugiere un plan explícito para consolidar cuota en un mercado que apenas comienza a expandirse.

En paralelo, Eli Lilly también se beneficia del marco negociado, dado que sus fármacos más recientes no serán elegibles para revisión hasta 2029. Con más de 5.3 millones de usuarios de estos medicamentos en Medicare solo en 2024 y ahorros federales estimados en 12.000 millones USD, la presión regulatoria convivirá con un escenario de demanda estructural en ascenso.

Un debate político y regulatorio que se agudiza

El movimiento ha reactivado el debate político en Washington: mientras la Casa Blanca atribuye el logro al proceso de negociación habilitado por la ley de 2022, sectores de la industria denuncian “fijación de precios” y han optado por la vía judicial. Novo sostiene que el programa se aplica de manera inconsistente, como refleja su demanda sobre el tratamiento conjunto de Ozempic y Wegovy.

Aun así, el giro regulatorio no parece detener la narrativa dominante: en un entorno donde el costo sanitario es una prioridad electoral, la presión por reducir precios de medicamentos de alto consumo solo aumentará.

Las acciones de Novo Nordisk, en alza de 4.8%, reaccionan no tanto al descuento anunciado como a la lectura del mercado: la compañía conserva ventaja competitiva y una expansión de volumen que podría compensar buena parte del impacto en margen.

