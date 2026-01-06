Petro convoca movilizaciones en Colombia para “defender la soberanía nacional” tras declaraciones de Trump

Aunque 2025 mostró un tono económico más optimista, el inicio de 2026 incorpora incertidumbre por la coyuntura de seguridad, narcotráfico y polarización interna.

La convocatoria surge tras declaraciones de Donald Trump sobre una posible operación en Colombia, elevando la tensión política y diplomática.

Gustavo Petro convocó movilizaciones en todas las plazas del país para este miércoles a las 4:00 pm, en defensa de la soberanía nacional .

Colombia: de un 2025 optimista a un arranque de 2026 lleno de controversia

Colombia venía de un 2025 que sorprendió por su tono relativamente optimista, con un mercado que interpretó varios indicadores como señales de mayor estabilidad. Aun así, el inicio de 2026 se desarrolla en un entorno más frágil y controversial, donde la discusión pública se mueve menos por lo económico y más por el choque político y geopolítico.

En este nuevo escenario, se cruzan dos fuerzas que tensionan el ambiente: por un lado, el foco de Estados Unidos en seguridad y narcotráfico; por otro, la respuesta interna del Gobierno, que busca ordenar la discusión bajo la idea de defender la soberanía nacional y reforzar apoyo ciudadano.

Petro convoca manifestaciones en todo el país para este miércoles

El presidente Gustavo Petro convocó movilizaciones a nivel nacional para este miércoles, con llamados a reunirse en todas las plazas públicas del país. El mandatario también pidió que se izara la bandera de Colombia en los hogares como gesto simbólico de unidad.

El mensaje central de Petro enmarcó la jornada como una convocatoria ciudadana para proteger la soberanía nacional, en medio de un momento que el Gobierno considera delicado por el tono de las declaraciones provenientes de Washington.

El detonante: Trump y la posibilidad de una “misión” en Colombia

La escalada se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara acusaciones contra Petro relacionadas con la producción de cocaína y dejara abierta la posibilidad de una operación estadounidense en Colombia, comparándola con una acción similar ejecutada recientemente en Venezuela.

Ese tipo de declaraciones elevó el nivel de tensión y generó reacciones inmediatas del presidente colombiano y de sectores del Gobierno, que consideran que una operación militar extranjera en territorio colombiano constituiría una forma de injerencia.

Reacción del Gobierno: rechazo a la injerencia y defensa del orden constitucional

Desde el Gobierno se insistió en que Colombia cuenta con garantías constitucionales y que la administración fue elegida de forma legítima en 2022. En esa línea, se planteó que cualquier intervención externa sería incompatible con el respeto a la institucionalidad del país.

En el plano político interno, la respuesta también busca consolidar un relato de defensa nacional que, según la visión del Ejecutivo, supera la disputa partidista y se ubica en el terreno de los principios básicos del Estado.

La sombra de Venezuela y el temor a una escalada regional

El antecedente venezolano amplifica el nerviosismo. Para parte de la opinión pública, la comparación con Venezuela instala el riesgo de que Colombia entre en una dinámica de mayor confrontación: más presión externa, mayor polarización doméstica y un conflicto político que se “internacionaliza”.

En ese contexto, el llamado a marchas no solo funciona como respuesta simbólica, sino también como un termómetro para medir apoyo social, capacidad de convocatoria y el tono real que tomará la crisis.

Narcotráfico y economía: el choque de agendas

Una parte del debate apunta a que el narcotráfico ha cambiado la manera en que Estados Unidos mira a Colombia, incluso cuando ciertos indicadores económicos habían mejorado el ánimo del mercado durante 2025. A eso se suma que, en el tramo final del año, el peso colombiano llegó a percibirse “barato” por algunos participantes, en un contexto donde el dólar internacional atravesó una racha negativa.

Así, se configura un choque de narrativas: mientras el mercado puede mirar tipo de cambio, riesgo y expectativas, la agenda política se endurece cuando la conversación se centra en seguridad, drogas e intervención.

Un clima político más polarizado: lecturas sobre izquierda y derecha en la región

En paralelo, el factor ideológico vuelve a aparecer con fuerza. Petro representa para sus críticos una señal de políticas asociadas a la izquierda regional, y en esa comparación se invoca el caso venezolano como advertencia. Al mismo tiempo, desde sectores que apoyan una línea más dura desde Washington, se instala la idea de “corregir” el rumbo político para empujar transiciones hacia posiciones más cercanas a la derecha, como ha ocurrido en distintos países de América Latina.

Más allá de la interpretación, el punto central es que esta coyuntura sube el ruido político y aumenta la incertidumbre, lo que suele impactar expectativas, primas de riesgo y percepción internacional del país.