El Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés

El Banco de Inglaterra decidió mantener sin cambios los tipos de interés en el Reino Unido en el 4%, en línea con las expectativas del mercado.
- Recorte de votos del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (Real) 2 (Pronóstico 2, Anterior 5).
- Voto sin cambios del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (Real) 7 (Pronóstico 7, Anterior 4).
- Aumento de votos del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (Real) 0 (Pronóstico 0, Anterior 0).
Cotización del par libra-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
