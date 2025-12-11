El Banco de Turquía reduce el tipo de interés semanal

Tras la reunión, el tipo repo semanal turco se sitúa en el 38% frente al 38,5% previsto y el 38,5% anterior.
Cotización del par dólar-lira turca
Fuente : Plataforma de XTB
