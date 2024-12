El BCE baja las tasas en 25 puntos básicos 📌

El EURUSD cotiza a la baja despu茅s de que el BCE recortara las tasas en 25 pb Zona Euro聽-聽Decisi贸n sobre las tasas de inter茅s del BCE聽para diciembre: actual 3,15%; previsi贸n 3,15%; anterior 3,40%; El BCE mantuvo las tasas estables, recortando la tasa de dep贸sito al 3% y la tasa de inter茅s principal al 3,15%, en l铆nea con las expectativas. El BCE elimin贸 el t茅rmino "restrictivo", lo que indica una postura menos agresiva, pero se abstuvo de comprometerse con una trayectoria de tasas espec铆fica. Las previsiones de inflaci贸n se alinean con el objetivo del 2% para 2026, pero la inflaci贸n interna sigue siendo elevada debido a los ajustes salariales retrasados.

Las proyecciones de crecimiento se rebajan, y se espera que la demanda interna se recupere gradualmente a medida que se desvanezcan los efectos de la pol铆tica.

La cartera del PEPP est谩 disminuyendo en 7.500 millones de euros al mes a medida que se detienen las reinversiones.

Los operadores mantienen las expectativas de recortes de tipos de 127 puntos b谩sicos para 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5.聽

