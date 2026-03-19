El BCE mantiene lasa tasas sin cambios; el euro reacciona frente al dólar

El Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener sus tasas de interés sin cambios en el 2%, mientras continúa evaluando el entorno global y las decisiones de otros bancos centrales. La institución reiteró su compromiso de mantener la inflación en su objetivo, aunque sin comprometerse con una trayectoria específica de tasas.Además señaló que el conflicto en Medio Oriente está generando riesgos al alza para la inflación, y que los mercados están interpretando estas tensiones como un shock energético.

Proyecciones macroeconómicas actualizadas

El banco revisó sus previsiones económicas, reflejando un entorno más desafiante:

Inflación 2028 (excluyendo sector de alimentos y energía): 2.1% (vs 2% previo)

Crecimiento del PIB 2026: 0.9% (vs 1.2% previo)

PIB 2027: 1.3% (vs 1.4% previo)

PIB 2028: 1.4% (sin cambios)

Inflación 2026: 2.8%, impulsada por el aumento de los precios energéticos

El BCE destacó que la economía ha mostrado resiliencia en los últimos trimestres, aunque advirtió que la guerra está elevando los riesgos inflacionarios mientras debilita las perspectivas de crecimiento. Asimismo, subrayó que las expectativas de inflación a largo plazo permanecen bien ancladas, y que el mecanismo de transmisión de la política monetaria sigue siendo sólido.El banco reafirmó su enfoque dependiente de los dato para la política monetaria, señalando que las decisiones futuras dependerán de la intensidad y duración del conflicto en Medio Oriente.También indicó que se encuentra bien posicionado para gestionar la incertidumbre actual, manteniendo sin cambios sus tres principales tasas de interés.

El euro frente al dólar (EURUSD) registró una ligera caída tras la decisión y el comunicado, reflejando que el aumento del petróleo representa un riesgo significativo no solo para la inflación, sino también para el crecimiento económico de la eurozona.

Fuente: xStation5