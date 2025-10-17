El Bitcoin cae por debajo de una zona de soporte clave 📉

- Bitcoin retrocede a $105,000, perforando la EMA200
- El debilitamiento del sentimiento en Wall Street presiona a las criptomonedas
El precio de Bitcoin registra una caída superior al 2 % en la jornada de hoy, probando la zona de los $105,000, por debajo de la media móvil exponencial de 200 días (EMA200) —una referencia técnica clave que suele marcar la frontera entre una tendencia alcista y una bajista.
La resistencia clave ahora se ubica en torno a los $110,000, nivel donde la EMA200 ha pasado a actuar como barrera técnica.
Las caídas observadas en los índices bursátiles estadounidenses están generando presión adicional sobre el mercado cripto, en un entorno marcado por menor apetito por activos de riesgo.
