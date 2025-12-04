Leer más
Dollar General sube a doble dígito tras sus beneficios

Dollar General
Acciones
DG.US, Dollar General Corp
-
-

Dollar General, uno de los principales minoristas de EE. UU., publicó sus resultados del tercer trimestre de 2025. A pesar de (o quizás debido al) ambiente sombrío en el mercado laboral y entre los consumidores, la cadena registró muy buenos resultados, lo que se tradujo en fuertes alzas. Al cierre de la sesión, el precio de la acción llegó a subir hasta un 12%.

  • Los ingresos del trimestre cayeron a USD 10.600 millones, en línea con el consenso. En términos interanuales, la compañía sigue mostrando un crecimiento notable.

  • Donde los resultados destacan con mayor fuerza es en la rentabilidad, con un BPA de USD 1,28, superando las expectativas del mercado en más de un 30%.

  • Las ventas LfL aumentaron un 4%.

  • El margen bruto subió hasta 29,9%, un incremento interanual de 1 punto porcentual.

  • En términos nominales, el beneficio neto aumentó hasta 43,8% interanual, alcanzando USD 282,7 millones.

La administración destacó la apertura de 196 nuevas tiendas, la modernización de 1.100 locales existentes y anunció un dividendo de USD 0,59. También señaló que para el próximo año esperan mantener el ritmo y lograr un crecimiento de ventas netas entre 4,7% y 4,9%, por encima del rango previo de 4,3%–4,8%.

Los inversionistas parecen estar cerca de la euforia. La compañía presentó muy buenos resultados y previsiones incluso mejores, pese a las dudas sobre la situación del consumidor estadounidense. Las preocupaciones sobre el mercado laboral y una posible recesión podrían, de hecho, beneficiar a empresas como Dollar General, dado que pertenece al segmento de bajo presupuesto. En momentos de debilidad económica, estas tiendas no suelen perder clientes ni ingresos: sus consumidores no reducen su gasto y, además, ganan nuevos clientes que, en mejores tiempos, habrían optado por restaurantes o tiendas más costosas.

DG.US (D1)

Fuente: xStation5

______

