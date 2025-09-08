El Bitcoin cotiza a un 10% de su máximo histórico 📈

Las criptomonedas comienzan la semana con calma, pero con una nota positiva, con Bitcoin cotizando por encima de los 111.000 dólares y Ethereum rondando los 4.300$. Las caídas de la semana pasada en Wall Street se han suavizado, los futuros de índices están subiendo y el dólar estadounidense se está debilitando.

Bitcoin y Ethereum cotizan aproximadamente un 10% por debajo de sus máximos históricos , mientras que el sentimiento hacia las altcoins se mantiene moderado. Tras el repunte de Bitcoin desde alrededor de 108.000 dólares hasta más de 111.000 dólares, el mercado espera una señal clara de impulso. Las ballenas vendieron alrededor de 115.000 de Bitcoin por un valor de 12.700 millones de dólares en agosto, la mayor salida desde 2022.

, mientras que el sentimiento hacia las altcoins se mantiene moderado. Tras el repunte de Bitcoin desde alrededor de 108.000 dólares hasta más de 111.000 dólares, el mercado espera una señal clara de impulso. Las ballenas vendieron alrededor de 115.000 de Bitcoin por un valor de 12.700 millones de dólares en agosto, la mayor salida desde 2022. El indicador de cambio de 7 días para las direcciones de Bitcoin más grandes estableció un nuevo récord desde marzo de 2021. Las ventas de ballenas están perdiendo fuerza lentamente: los cambios semanales en la oferta de BTC cayeron de 95 000 de Bitcoin en la semana que finalizó el 3 de septiembre a 38 000 de Bitcoin entre el 3 y el 6 de septiembre.

Los mercados esperan ahora los datos de inflación del IPC de Estados Unidos del jueves; una lectura por debajo de las previsiones podría actuar como un fuerte catalizador alcista para las criptomonedas. Mientras tanto, MicroStrategy (MSTR.US) permanece excluida del índice S&P 500; sus acciones han caído más de un 2,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Las nuevas regulaciones del Nasdaq se dirigen a las empresas de tesorería que acumularon criptomonedas mediante la emisión de bonos (deuda). Estas normas no prohíben estas prácticas, pero requieren la aprobación de los accionistas y alargan el proceso.

La minería de Bitcoin ha alcanzado un nuevo récord por encima de los 136 billones, lo que marca el quinto aumento consecutivo desde junio. Los ingresos de los mineros han caído a su nivel más bajo desde junio, lo que aumenta la presión sobre la rentabilidad de la minería de BTC.

El indicador LTH NUPL para Ethereum, junto con un máximo de dos meses en la métrica Coin Days Destroyed, apunta a una toma de beneficios por parte de los inversores. Los ETFs basados ​​en Ethereum han registrado cinco días consecutivos de salidas netas, lo que indica un cambio en el sentimiento de los inversores hacia el riesgo y el mercado de criptomonedas en general.

Precio del Bitcoin

Con el precio de Bitcoin, observamos que se mueve dentro de un canal bajista a corto plazo. Desde febrero de 2025, el Bitcoin ha experimentado repetidas rupturas alcistas. Una ruptura por encima de los 115.000 dólares podría impulsar a Bitcoin hacia nuevos máximos, mientras que una caída por debajo de los 107.000$ podría devolver el precio a la zona de 95.000-100.000 dólares, donde se observaron reacciones previas. Cabe destacar que el precio rebotó recientemente desde el precio realizado STH on-chain, clave en torno a los 109.000$, lo que sugiere que los tenedores a corto plazo están registrando nuevamente ganancias leves no realizadas. Sin embargo, una caída por debajo de los 108.000$ podría provocar una capitulación en este grupo.

Fuente : Plataforma XTB

Un movimiento por encima de los 4.400 dólares podría llevar a Ethereum a volver a probar su máximo histórico, cerca de los 5.000$ por token.

Precio del Ethereum

Fuente : Plataforma de XTB

La oferta monetaria M2 en los balances de los principales bancos centrales está aumentando, lo que respalda al oro y, con cierto retraso, también debería respaldar al Bitcoin.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Las entradas en ETFs de cryptos se están debilitando

La situación de los ETF de Bitcoin apunta a algunas ventas, aunque los volúmenes siguen siendo relativamente bajos. La actividad general en este grupo se ha ralentizado y actualmente no tiene un impacto decisivo en los precios. Por otro lado, un fuerte aumento de las entradas netas podría impulsar a Bitcoin a nuevos máximos históricos.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

En cuanto a Ethereum, observamos cinco días consecutivos de salidas netas. Esto no debería sorprender, considerando la magnitud de la acumulación de ETF en las últimas semanas. Solo el ETF de BlackRock vendió más de 300 millones de dólares en ETH. Aun así, este no es un indicador fiable de precios; alrededor del 20 de agosto observamos una situación similar, seguida de un aumento de las entradas netas en las sesiones posteriores. Todo esto sugiere que la fase de enfriamiento actual es natural y no indica una retirada estratégica de capital de las criptomonedas.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.