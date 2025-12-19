El BoJ sube tasas… y el yen sigue débil, cuando una subida “hawkish” no lo es tanto para el mercado

El Banco de Japón ha hecho lo que llevaba años insinuando: subir tipos. Con el movimiento de 25 puntos básicos hasta el 0,75%, el nivel más alto en tres décadas, el BoJ sigue avanzando, paso a paso, en la salida de la política ultraexpansiva. Sobre el papel, es un hito histórico. En el mercado, sin embargo, la reacción ha sido reveladora: el yen no se fortalece, y eso dice mucho más de lo que parece.

La subida estaba totalmente descontada. El mercado llevaba semanas, incluso meses, preparándose para ella tras una secuencia consistente de datos de inflación y señales cada vez menos ambiguas por parte de Kazuo Ueda y otros miembros del consejo. Cuando una decisión está plenamente en precio, el foco no está en el movimiento, sino en lo que viene después. Y ahí es donde el yen empieza a perder la batalla.

El mensaje del BoJ ha sido prudente hasta el extremo. Ueda ha insistido en que los tipos reales siguen siendo claramente negativos, que la política sigue siendo acomodaticia y que el camino futuro dependerá reunión a reunión de salarios, consumo y dinámica inflacionaria. En otras palabras: no hay prisa, no hay senda clara de subidas y no hay compromiso firme con un ciclo agresivo de endurecimiento.

Para el mercado de divisas, eso equivale a una conclusión bastante simple: sí, Japón ha subido tipos, pero sigue muy lejos del resto del mundo desarrollado.

Mientras otros bancos centrales debaten cuándo y cuánto recortar, Japón aún discute dónde empieza realmente su tipo neutral. Esa diferencia de ritmos es clave. Y por eso, incluso tras una subida histórica, el yen sigue comportándose como una divisa estructuralmente débil.

Desde el punto de vista del trading, este tipo de situaciones son especialmente interesantes. El riesgo de “shock” se reduce, no ha habido sorpresa, y el mercado vuelve a comportarse de forma más técnica y direccional. Y ahora mismo, la dirección sigue siendo clara en muchos cruces: el yen continúa siendo la pata débil.

Fuente: xStation5.

Lo estamos viendo en GBP/JPY, donde la libra mantiene una estructura de fortaleza relativa muy limpia. Tras comentarlo ayer, el par sigue apoyándose en un diferencial de políticas evidente: un Banco de Inglaterra que, aunque recorta, se muestra restrictivo y dividido, frente a un BoJ que avanza con pies de plomo. Técnicamente, el precio se mantiene en zona alta, respetando soportes de corto plazo y apuntando de nuevo hacia máximos recientes. Mientras no haya rechazo claro, el sesgo sigue siendo alcista.

Algo similar ocurre en EUR/JPY. El euro no destaca especialmente por fortaleza absoluta, pero frente al yen mantiene una estructura sólida. El mercado interpreta que, incluso con recortes futuros del BCE, Europa sigue ofreciendo un marco monetario más predecible que Japón. En gráficos de 4 horas, el par sigue construyendo máximos y mínimos crecientes, una señal clásica de continuación mientras no se rompan niveles clave.

La lección aquí es importante para cualquier trader macro o técnico: una subida de tipos no siempre fortalece una divisa. Lo que importa es el diferencial esperado, el tono, la credibilidad del banco central y, sobre todo, la velocidad del ajuste. En el caso del yen, el mercado sigue viendo una normalización lenta, condicionada y vulnerable a cualquier deterioro del crecimiento global.

Además, el propio BoJ reconoce un factor incómodo: un yen débil puede volver a presionar la inflación al alza. Esa tensión limita su margen de maniobra. Subir demasiado rápido podría dañar una economía altamente endeudada; ir demasiado lento mantiene viva la debilidad cambiaria. No es una posición cómoda.

Por eso, mientras no veamos un cambio claro en el discurso, o una señal técnica contundente a favor del yen, seguir buscando oportunidades en contra del yen tiene sentido. No por dogma, sino porque el mercado así lo está expresando.

La clave, como siempre, es la confirmación. Si en pares como GBP/JPY, EUR/JPY u otros cruces relevantes aparece una señal técnica clara —ruptura, pullback válido, estructura de continuación—, tiene lógica plantear operaciones alineadas con esa debilidad estructural del yen. Especialmente en un entorno donde el crecimiento global se enfría y los diferenciales monetarios siguen mandando.

En resumen, el BoJ ha subido tipos, sí. Pero el mercado ha levantado una ceja y ha seguido adelante. Y cuando el mercado ignora una subida histórica, conviene escuchar lo que está diciendo.

______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

______

