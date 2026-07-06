El cacao alcanza máximos de seis meses: ¿qué está sucediendo?

El cacao vuelve a moverse como un mercado que no se confía de su propia calma. Hace unas semanas parecía que la gran crisis de 2024 había quedado atrás: precios muy por debajo de los máximos históricos, demanda dañada por años de chocolate caro, inventarios algo más cómodos y una sensación general de que el mercado por fin respiraba. Pero el cacao tiene una memoria larga y una oferta muy frágil. En cuanto vuelven las lluvias excesivas en África occidental, los temores a enfermedades, las dudas sobre El Niño y la ralentización de ventas desde Costa de Marfil, los vendedores dejan de sentirse cómodos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora.

El cacao vuelve a máximos de seis meses

El precio ha alcanzado su nivel más alto en casi seis meses, después de un fuerte repunte desde los mínimos de primavera. No es un movimiento aislado. En las últimas semanas, el cacao ha ido reconstruyendo estructura, primero con un rebote técnico, luego con ruptura de resistencias y ahora con una lectura más ambiciosa: el mercado empieza a preguntarse si la caída posterior al máximo de 2024 ha terminado o si, al menos, ha entrado en una fase de recuperación más seria.

La parte técnica es especialmente importante. En gráfico diario, el cacao ha roto la directriz bajista que venía arrastrando desde los máximos marcados en 2024. Esa ruptura cambia bastante el tono del análisis. Mientras el precio se mantenga por encima de 4.760 dólares, el aspecto técnico sigue siendo alcista. Ese nivel actúa ahora como zona de control. Por encima, los retrocesos pueden interpretarse como pausas dentro de una recuperación en construcción. Por debajo, habría que empezar a cuestionar si la ruptura ha sido una ruptura falsa.



Fuente: xStation5

Esto enlaza con lo que ya veníamos comentando hace días: el cacao era más interesante técnicamente que el café porque estaba intentando confirmar un cambio de tendencia de medio plazo. Primero vigilábamos la ruptura de la zona de 4.760, máximo relevante de mayo. Ahora el precio ha ido un paso más allá y el mercado tiene una referencia más clara: 4.787. Si esa zona aguanta, el mensaje del gráfico es bastante limpio: antigua resistencia convertida en soporte potencial, directriz bajista superada y estructura de recuperación todavía viva.

Clima, El Niño y ventas desde Costa de Marfil impulsan el repunte

La subida, además, tiene motivos fundamentales. El primero es el clima en Costa de Marfil y Ghana, que siguen siendo el corazón del mercado mundial de cacao. Las lluvias fuertes han inundado caminos, dificultado el acceso de agricultores a fincas y puertos, y aumentado el riesgo de enfermedades como la podredumbre negra o la brown rot. En cacao, demasiada agua no es necesariamente buena noticia. Puede dañar vainas, retrasar la logística, complicar el secado y deteriorar la calidad del grano. Ese riesgo llega justo cuando el mercado estaba empezando a confiar en una recuperación de oferta.

El segundo motivo es El Niño. Costa de Marfil ya había vendido alrededor de 1 millón de toneladas de la cosecha principal 2026/27, pero empezó a frenar nuevas ventas por preocupación ante el impacto de un posible patrón de El Niño. Además, el Coffee and Cocoa Council elevó la prima de nuevas ventas hasta al menos 100 libras por tonelada sobre los futuros. Esa es una señal importante: el principal productor mundial no parece cómodo vendiendo demasiado agresivamente producción futura si no tiene visibilidad clara sobre la próxima cosecha.

El tercer factor es que la normalización del mercado sigue siendo mucho más fina de lo que parecía. El ICCO revisó el superávit mundial 2024/25 a solo 48.000 toneladas, frente a una estimación anterior de 75.000 toneladas, con producción mundial en torno a 4,723 millones de toneladas y moliendas cerca de 4,628 millones. Es decir, el mercado no ha pasado de déficit extremo a abundancia cómoda. Ha pasado de déficit extremo a un superávit pequeño. Y cuando el colchón es tan reducido, cualquier problema climático vuelve a tener impacto en precio.

La oferta sigue vulnerable pese a la normalización

También sigue pesando el problema de fertilizantes. Una encuesta en Costa de Marfil mostró que el 73% de los agricultores no había comprado fertilizante para los próximos dos ciclos, y solo un 2% había adquirido todo lo necesario. Esto no mueve el precio de una sesión, pero sí afecta la lectura de fondo. Si los agricultores reducen fertilización, mantenimiento y renovación, la recuperación productiva puede ser mucho más frágil. En cacao, el problema no es solo la lluvia de una semana. Es la combinación de árboles envejecidos, enfermedades, costes de insumos, baja inversión en fincas y clima errático.

Hay otro elemento que está alimentando el movimiento: el posicionamiento. Después de la caída brutal desde los máximos de 2024, muchos operadores se colocaron del lado bajista pensando que el mercado volvía a la normalidad. Pero cuando el precio empieza a romper niveles y aparecen noticias de clima en África occidental, esos cortos tienen que recomprar. Eso añade gasolina al repunte. No todo es demanda física inmediata. Parte del movimiento viene de cobertura de posiciones bajistas y de gestores que no quieren quedarse atrapados si la recuperación técnica se confirma.

La demanda sigue siendo el punto débil

La demanda sigue siendo el punto más débil de la historia. Los precios extremos de 2024 y 2025 dañaron el consumo, empujaron a algunas marcas a reducir contenido real de cacao, cambiar recetas o subir precios al consumidor. La caída posterior de los precios abrió la puerta a cierta recuperación, pero no es inmediata. Reuters explicó recientemente que la demanda podría tardar bastante en volver a niveles previos, porque los fabricantes cubren compras con meses de antelación y porque el consumidor ya se ha adaptado a precios más altos o a productos alternativos.

Por eso el rally actual no debe leerse como una repetición automática de 2024. No estamos todavía en un mercado de pánico absoluto. Hay inventarios más elevados que en los peores momentos y la demanda no está tan fuerte como para justificar cualquier precio. De hecho, los inventarios certificados de ICE se han situado cerca de máximos de más de un año y medio, lo que actúa como freno parcial al rally. Esa es la parte que obliga a mantener cautela: el cacao tiene argumentos alcistas, pero no está exactamente en la misma situación de escasez extrema que lo llevó por encima de 12.000 dólares.

La ruptura técnica cambia el tono del mercado

La diferencia ahora está en el equilibrio entre técnica y fundamentos. Técnicamente, el mercado ha mejorado mucho. Romper la directriz bajista desde 2024 y sostenerse por encima de 4.760 da una señal clara de fortaleza. Fundamentalmente, el mercado vuelve a preocuparse por África occidental, El Niño, enfermedades, fertilizantes y ventas forward. Esa combinación es potente. No garantiza una subida vertical, pero sí explica por qué los compradores han vuelto.

El nivel clave es 4.760. Mientras el cacao siga por encima, la lectura sigue siendo alcista en gráfico diario. Si hay retrocesos y el precio respeta esa zona, el mercado podría estar construyendo una base para continuar hacia niveles superiores. Si pierde 4.760 con claridad, habría que pensar que la ruptura de la directriz bajista pierde calidad y que parte del rally pudo estar impulsado por cobertura de cortos más que por una mejora estructural definitiva.

La zona de máximos recientes también será importante. Si el cacao consolida sobre máximos de seis meses, la siguiente fase podría atraer más compras técnicas, especialmente de fondos sistemáticos que reaccionan a rupturas de tendencia. Pero si el precio marca máximos y rápidamente deja una vela de rechazo, el mercado podría entrar en una fase de digestión. Después de un rally tan fuerte, eso sería normal. La clave no es que no corrija nunca. La clave es que corrija sin perder la estructura.

El cacao pasa de rebote táctico a recuperación con argumentos

Mi lectura es que el cacao ha pasado de rebote táctico a recuperación con argumentos. No es solo una subida por ruido. Hay ruptura técnica, hay preocupación climática real, hay menor visibilidad sobre la cosecha 2026/27 y hay un mercado que sigue recordando lo rápido que puede estrecharse la oferta cuando África occidental falla. Pero tampoco es una subida sin riesgo: inventarios más altos, demanda aún débil y posible toma de beneficios pueden generar correcciones bruscas.

El cacao está subiendo porque el mercado ha dejado de creer en una normalización cómoda. Mientras el precio siga por encima de 4.760, el gráfico diario mantiene un aspecto alcista y la ruptura de la directriz bajista desde los máximos de 2024 sigue siendo válida. Por debajo de ese nivel, tocaría revisar el escenario. Por encima, el mensaje es claro: el cacao vuelve a cotizar riesgo de oferta, y cuando el cacao cotiza riesgo de oferta, rara vez lo hace en silencio.