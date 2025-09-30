El cacao cae un 3,5 % y marca su nivel más bajo desde octubre de 2024 ante la menor preocupación por la oferta 📉

Los futuros del cacao en la ICE (COCOA) caen cerca de un 3,5 % hoy, mientras los mercados se enfocan en la temporada 2025/2026, anticipando una mejora significativa en la oferta. El inicio de la cosecha en Costa de Marfil —el mayor productor mundial de cacao—, programado para el 1 de octubre, ha generado expectativas de nueva oferta en el mercado. Como resultado, los precios del cacao han retrocedido más de un 50 % desde su máximo histórico (ATH).

Ahora, los mercados esperan los datos de molienda de los principales países productores, programados para la próxima semana. Si las cifras resultan inferiores a lo esperado, lo cual es un escenario probable, podríamos ver la confirmación del patrón técnico de cabeza y hombros, lo que aumentaría la presión vendedora sobre los futuros del cacao. Esto se da en un contexto donde los especuladores y participantes del mercado están pasando de un enfoque centrado en la oferta limitada a uno de baja demanda y mejora significativa de la producción para el próximo año.

Fuente: xStation 5

Perspectiva del Mercado de Cacao (CoT – 23 de septiembre de 2025)

Comerciales (Productores / Comerciantes / Procesadores / Usuarios)

Fuertemente posicionados en el lado corto : aproximadamente 50.4k contratos cortos frente a 27.1k largos .

Se trata de una estrategia clásica de cobertura: productores y procesadores se protegen frente al riesgo de nuevas alzas de precios vendiendo futuros .

El aumento de las posiciones cortas en el segmento comercial sugiere que el lado de la oferta del mercado anticipa precios elevados y está realizando coberturas activas.

Dinero Gestionado (Fondos Especulativos)

Claramente posicionados en el lado largo : 16.9k contratos largos vs. 10.1k cortos .

Esto indica que el capital especulativo aún apuesta por precios más altos del cacao , a pesar de una fuerte presión vendedora por parte del segmento comercial.

En la última semana, los fondos especulativos añadieron cerca de +1.5k contratos cortos, lo que sugiere un aumento en la cautela.

Conclusiones del posicionamiento

Se presenta un clásico enfrentamiento de roles : los productores se mantienen a la defensiva (cortos) , mientras que los fondos conservan el control del lado largo .

Esta configuración suele mantener el mercado bajo presión de oferta , aunque el dinero especulativo todavía respalda el escenario alcista .

Con los comerciales aumentando sus posiciones cortas y los fondos mostrando cautela al añadir cortos, el mercado podría entrar en una fase de consolidación, con cierto riesgo de toma de beneficios tras las recientes subidas.

Los comerciales están cubriéndose fuertemente frente a precios elevados, mientras que el dinero gestionado continúa apostando por nuevas alzas, aunque con mayor cautela que antes. Esto podría traducirse en mayor presión sobre las posiciones especulativas, especialmente si los datos de molienda apuntan a una desaceleración en la demanda de procesamiento para chocolate y otros productos derivados del cacao.

Fuente: CFTC