El cacao se desploma 7% 📉

Los futuros del cacao (COCOA) en la bolsa ICE de Estados Unidos se desplomaron más de 7% hoy. Los temores a un creciente superávit de oferta en la temporada 2025/26 y la liquidación generalizada de posiciones largas están impulsando una fuerte caída de precios. El mercado ha dado un giro rápido al relato que dominó en 2024 y 2025: perspectivas de producción significativamente mejores (principalmente gracias a mejores condiciones climáticas en África Occidental, incluyendo Costa de Marfil y Ghana), mayor producción en Sudamérica y, sobre todo, demanda débil por parte de los fabricantes están presionando los precios a la baja. Tras caer casi 50% en 2025, la reversión de la tendencia alcista previa se ha acelerado a comienzos de 2026.



¿Qué está impulsando al mercado del cacao ahora?

Las existencias estimadas de cacao alcanzaron 1,1 millones de toneladas al cierre de la temporada 2024/25, un 4,2% más interanual, según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), basada en su encuesta anual. Esa cifra está por debajo de la estimación estadística de 1,3 millones de toneladas del organismo. El resultado sugiere que la brecha entre oferta y demanda fue menor que el déficit proyectado de 49.000 toneladas, pero aun así los inventarios aumentaron de forma significativa frente al año anterior.



Datos débiles de molienda señalan una demanda floja

Europa: -8,3% interanual (peor 4T en 12 años)

Asia: -4,8% interanual

América del Norte: +0,3% interanual (prácticamente plano)



¿Bajarán los precios del chocolate?

Las subidas previas del cacao se trasladaron a precios más altos del chocolate en góndola, por lo que los consumidores han comprado menos o han optado por alternativas más baratas. Para esta temporada, las proyecciones apuntan a un superávit de 175.000–250.000 toneladas (o más) gracias a mejores condiciones de cultivo en África Occidental y a la recuperación de la producción en Sudamérica.

En Costa de Marfil, el aumento de inventarios y la congestión portuaria han pesado sobre el mercado físico, y el gobierno ha comprado 123.000 toneladas de cacao no vendido para estabilizar la situación. Los agricultores también han pedido la renuncia del jefe del regulador (CCC), alegando cuellos de botella en la cadena de suministro.

No se han registrado nuevas amenazas climáticas importantes en África Occidental, y se espera que las condiciones sigan mejorando.

Los productores de chocolate siguen en una posición compleja: precios más bajos del cacao pueden ayudar a los márgenes , pero parte de los costos aún están “bloqueados” mediante contratos a plazo firmados durante el pico de precios. Al mismo tiempo, los consumidores no están dispuestos a seguir pagando precios elevados.

Desde el punto de vista técnico, la tendencia sigue siendo claramente bajista , y el aumento del volumen sugiere que la venta es amplia y contundente. Sin un repunte de la demanda o un cambio climático repentino, es probable que el cacao siga bajo presión fundamental.

Los fabricantes todavía están moliendo granos caros comprados cerca de los máximos de mercado de años recientes, por lo que muchos han subido precios, reducido tamaños de producto o sustituido manteca de cacao por grasas vegetales más baratas para proteger la rentabilidad. ¿Se abaratará el chocolate? Eso parece bastante probable, si se mantienen las condiciones favorables de producción.

Los precios deberán ajustarse a la demanda para estimular nuevamente el consumo, manteniendo al mismo tiempo la viabilidad económica del procesamiento. Tiene sentido que los productores aseguren suministro a precios significativamente más bajos y recorten precios al consumidor para impulsar volúmenes y molienda. Las acciones de empresas como Hershey, Mondelez y Barry Callebaut han intentado estabilizarse y rebotar, a medida que el mercado empieza a ver una oportunidad de limitar la “destrucción de demanda” gracias a precios de cacao más bajos.



Gráfico de COCOA (D1, H4)

El precio está probando hoy el límite inferior de un canal bajista y cotiza con un descuento claro frente a las medias móviles EMA200 y EMA50. El RSI apunta a condiciones de sobreventa, y los futuros se encaminan a un movimiento de más de 20%, la mayor caída semanal en más de 18 meses. La caída desde los máximos ya supera el 65%.



Fuente: xStation5



Fuente: xStation5