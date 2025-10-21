El cacao se recupera en medio de los datos de molienda de Norteamérica y la caída de exportaciones de Costa de Marfil 📈

Los precios del cacao (COCOA) están intentando recuperarse tras una importante venta masiva que empujó el contrato de la ICE por debajo de los 6.000 USD por tonelada. La mayor preocupación del mercado ahora radica en los débiles datos de molienda del cacao en Asia y Europa (caídas de más del 17 % y 4,8 %, respectivamente), lo cual indica posibles problemas del lado de la demanda. Por otro lado, los datos de Norteamérica mostraron un inesperado aumento interanual del 3,2 %, alcanzando casi 112,8 mil toneladas métricas.

Aparte del reporte de molienda de EE. UU. —que inicialmente tuvo poco impacto en el mercado—, el reciente rebote del precio puede atribuirse en parte a una cobertura de posiciones cortas, tras señales de una desaceleración de las exportaciones marfileñas. Según datos gubernamentales publicados el lunes, los agricultores de Costa de Marfil embarcaron 133.209 toneladas métricas de cacao desde los puertos entre el 1 y el 19 de octubre de la nueva temporada, lo que representa una caída del 31 % comparado con las 192.804 toneladas del mismo período del año anterior.

Los datos de molienda sugieren que el número de compradores globales ha caído en medio del rally parabólico de precios, que ha incrementado con fuerza los precios del chocolate y de productos derivados. Mientras tanto, la temporada de cosecha en África Occidental ha comenzado con relativo éxito, y se espera que los rendimientos totales aumenten significativamente año con año.

Adicionalmente, los gobiernos de Costa de Marfil y Ghana han incrementado recientemente los precios pagados a los agricultores por los granos de cacao, lo que debería estimular las ventas y aumentar la oferta. El indicador RSI en el gráfico horario permanece por debajo de 30, reflejando el pesimismo del mercado respecto a una recuperación de precios de mediano plazo. Al mismo tiempo, muchas de las noticias negativas para los precios parecen ya estar descontadas, mientras que varios factores potencialmente de apoyo —como la caída de las exportaciones marfileñas y la mayor molienda en Norteamérica— podrían ofrecer un equilibrio temporal.

Fuente: xStation5

En cuanto al posicionamiento especulativo de fondos, los datos indican que los especuladores han construido su mayor posición corta desde el otoño de 2023; el posicionamiento neto ha caído a niveles que señalan una condición de “mercado sobrevendido”.

Fuente: XTB Research, ICE Europe

___________

🚀 ¿Quieres operar materias primas como el cacao con análisis técnico y datos en tiempo real? Abre tu cuenta real en XTB y accede a plataformas profesionales, informes exclusivos y asistencia experta.

👉 Haz clic aquí para abrir tu cuenta