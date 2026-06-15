El cacao sube con fuerza por la amenaza climática en África

Los futuros del cacao en el mercado del ICE suben hoy más de un 6%, superando la barrera de los 4.100 dólares por tonelada y firmando una de sus mayores subidas de las últimas semanas. Aunque hace apenas unos días los inversores ponían el foco en el aumento de la oferta de África Occidental y en la recuperación de las existencias, el mercado ha tardado poco en recordar los riesgos que amenazan con lastrar de nuevo la producción de las próximas temporadas. Las alertas sobre El Niño, el empeoramiento de las perspectivas para la cosecha 2026/27 y el número récord de fondos que apostaban por caídas de precios han vuelto al centro del escenario.

Cierre forzoso de posiciones cortas:¿Vuelve el Niño?

Uno de los grandes motores del movimiento de hoy es la propia configuración técnica del mercado. Según el último informe sobre la posición de los operadores (Commitment of Traders), los fondos de inversión aumentaron a principios de junio sus posiciones cortas netas hasta los 21.111 contratos, su nivel más alto en más de tres años. Esto reflejaba claramente que una parte muy importante del mercado jugaba a favor de nuevas caídas.

Semejante concentración de apuestas bajistas suele amplificar el riesgo de giros bruscos en sentido contrario. Basta con un catalizador fundamental o un cambio en el sentimiento para que los inversores empiecen a cerrar posiciones cortas en masa. Este proceso, conocido como "short covering" (cobertura de cortos), acostumbra a provocar fuertes subidas en las materias primas.

El rebote de hoy encaja a la perfección en este guion. Al mercado le han llovido motivos para dudar de que la oferta siga creciendo de forma sostenida, lo que ha empujado a algunos inversores a recoger beneficios en sus posiciones bajistas, alimentando la velocidad del rally.

El factor de peso que sostiene los precios sigue siendo el mapa del tiempo en África Occidental. La Agencia Meteorológica de Japón confirmó esta semana la formación del fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial. Paralelamente, la Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA) estima en un 67% la probabilidad de que se desarrolle un Súper El Niño, que podría situarse entre los más intensos registrados.

Para el cacao, este dato es crucial. El Niño suele traer un clima más cálido y seco a África Occidental, la región responsable de cerca del 70% de la producción mundial. Con estas condiciones, los rendimientos pueden sufrir un duro golpe si el mal tiempo se prolonga varios meses.

Además, los primeros sondeos para la temporada 2026/27 muestran una formación de frutos en los árboles inferior a la media. Se trata de una de las primeras señales de alarma de que la cosecha principal, que arranca en octubre, podría decepcionar. Por ello, los inversores empiezan a sopesar que el actual alivio de la oferta sea pasajero.

Los datos de África cuentan otra historia

A principios de semana, el relato bajista todavía dominaba el mercado. Costa de Marfil informó de una mejora notable en la llegada de cacao a sus puertos: desde que comenzó la temporada el 1 de octubre, se habían alcanzado los 1,95 millones de toneladas hasta el 7 de junio.

Esta cifra supone un incremento del 18,9% frente al mismo periodo del año anterior. Es más, en mayo el país elevó su previsión de entregas para toda la temporada a 2,2 millones de toneladas, superando la estimación previa de entre 1,8 y 1,9 millones. Las autoridades justificaron este ajuste por unas condiciones meteorológicas favorables y unas cosechas mejores de lo previsto.

Varias firmas que analizan este mercado también han apuntado a una mejora del suministro. La Organización Internacional del Cacao (ICCO) calcula que la producción mundial para la temporada 2024/25 subirá un 8,3% interanual hasta los 4,723 millones de toneladas. De confirmarse, sería el primer superávit global del cacao tras cuatro años consecutivos de déficit.

Las existencias suben, pero el mercado desconfía

Otro de los argumentos bajistas es el aumento de los inventarios controlados por el ICE. A comienzos de junio, las existencias bajo supervisión de la bolsa superaron los 2,93 millones de sacos, marcando su nivel más alto en casi año y medio. Para muchos operadores, esto indicaba que los problemas de suministro se estaban solucionando poco a poco.

Sin embargo, algunos analistas replican que unos inventarios más altos no solucionan los retos estructurales del cacao. La producción sigue estando muy concentrada geográficamente y la mayor parte de la oferta mundial depende de un puñado de países de África Occidental.

En la práctica, esto significa que aunque las reservas se recuperen temporalmente, el mercado sigue siendo sumamente vulnerable al factor climático. Los inversores tienen muy fresco en la memoria lo rápido que reaccionaron los precios en años recientes ante las sequías, las enfermedades de los cultivos y los problemas logísticos en la región.

La demanda de chocolate aguanta mejor de lo esperado

Durante meses, los elevados precios del cacao hicieron temer un desplome del consumo de chocolate. Sin embargo, los últimos datos muestran matices importantes. Los resultados de gigantes del sector como Hershey y Mondelez superaron las previsiones, lo que sugiere que los consumidores siguen asumiendo los mayores precios de los dulces.

En el lado de la molienda (que mide el procesamiento de la materia prima), las cifras sí reflejan cierta debilidad de la demanda en varias regiones. En Norteamérica, la molienda del primer trimestre cayó un 3,8% interanual hasta las 106.087 toneladas. En Europa, el descenso fue del 7,8%, situándose en 325,895 toneladas, el peor primer trimestre en 17 años y un dato más flojo de lo que esperaba el mercado.

La gran excepción es Asia. Allí, la molienda de cacao creció un 5,2% interanual hasta las 223.503 toneladas, plantando cara a las previsiones que apuntaban a una caída del 6,7%. Esto sugiere que el freno del consumo en las economías desarrolladas se está compensando, al menos en parte, con el empuje de los mercados emergentes.

Recorte generalizado en las previsiones

Aunque el mercado se encuentra técnicamente en superávit, las previsiones sobre el tamaño de este excedente no paran de encoger. StoneX recortó recientemente su estimación del superávit global de cacao para la campaña 2026/27 a 149.000 toneladas, frente a las 267.000 proyectadas en enero, arrastrada por los temores al impacto de El Niño en África Occidental.

Asimismo, la firma rebajó su previsión de superávit para la temporada 2025/26 de 287.000 a 247.000 toneladas. La ICCO sigue una tendencia similar: a finales de mayo redujo su estimación de excedente para la 2024/25 de 75.000 a 48.000 toneladas.

Nigeria, el quinto productor mundial, también añade incertidumbre. Las exportaciones de cacao del país cayeron un 20% interanual en abril, quedándose en 14.921 toneladas. Por su parte, la Asociación del Cacao local espera que la producción de la temporada 2025/26 baje un 11%, hasta las 305.000 toneladas.

Los problemas logísticos prestan un apoyo extra a los precios. Las tensiones persistentes en el estrecho de Ormuz encarecen los fletes, el combustible y los seguros, elevando el coste del cacao importado a nivel global.

Por último, las decisiones políticas de los países productores siguen pesando. Ghana rebajó el precio oficial pagado a los agricultores casi un 30% de cara a la temporada 2025/26, mientras que Costa de Marfil recortó los pagos a los productores un 57% para la cosecha intermedia que empezó en marzo. Ambos países suman más de la mitad de la producción mundial de cacao.

La subida de hoy evidencia la prudencia del mercado ante los pronósticos de una recuperación duradera de la oferta. A pesar de los datos de mayor producción e inventarios al alza, han bastado un par de alertas climáticas para reactivar los precios, confirmando que el cacao sigue siendo una de las materias primas más sensibles del mundo.

Gráfico del cacao en velas diarias

Fuente: xStation5