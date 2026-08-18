Claves del día: Venta masiva en bonos vuelve a presionar al Nasdaq

Los futuros de acciones extienden sus caídas tras cerrar ayer Wall Street en terreno negativo, con las tensiones entre EE. UU. e Irán dominando la jornada en un contexto veraniego de baja liquidez. Fuentes apuntan a una ampliación del periodo de 60 días, mientras un alto funcionario iraní anunció el paso de una política defensiva a una “totalmente ofensiva”. Trump aludió a canales paralelos con la IRGC, algo que la organización negó. El resultado: aversión al riesgo, con bonos del Tesoro debilitados y petróleo al alza en máximos.



En lo diplomático, Trump reiteró el control estadounidense del Estrecho de Ormuz y afirmó que Irán quiere un acuerdo, aunque no aceptaría los términos exigidos ni buscaría prorrogar su MoU. El periodista Anas Malick informó de un principio de acuerdo para extender el alto el fuego bajo el MoU de Islamabad. Trump también cuestionó la conducta de Omán, si bien restó importancia al asunto.



Por último, la UKMTO reportó un incidente en el Estrecho de Ormuz: un buque fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido durante un tránsito de salida, lo que mantiene a los mercados sensibles a cualquier escalada regional.



US100: El Nasdaq perdió su soporte en torno a los 30.077 puntos y también cedió su media móvil, acercándose ahora a la zona de los 29.562 puntos, un nivel de soporte relevante dentro de la estructura actual. A nivel de indicadores, el MACD mantiene un momentum bajista, por lo que la reacción del precio en torno a los 29.562 puntos será clave para evaluar si aparece una señal de giro o si continúa la presión vendedora.



Si el precio logra mostrar una estructura de recuperación sobre los 29.562 puntos, podría intentar volver hacia la zona de los 30.077 puntos. En cambio, una pérdida de los 29.562 puntos podría extender las caídas hacia el siguiente punto pivote, ubicado en torno a los 29.238 puntos.

Fuente: xStation5.

GOLD: El oro mantiene una estructura constructiva, con el precio sosteniéndose por encima de sus medias móviles y cercano a la resistencia de los 4.450. Esta zona se mantiene como la principal referencia de corto plazo, ya que una ruptura podría confirmar la continuidad del impulso alcista.



Si el precio logra superar los 4.450, podría extender el movimiento hacia niveles en torno a los 4.542. En cambio, un rechazo desde esta zona podría llevarlo a testear nuevamente sus soportes relevantes, ubicados en torno a los 4.308.





Fuente: xStation5.