☕️ 📉 El café cae por tercera sesión consecutiva ante la mejora del clima en Brasil y Vietnam

- El precio del café extiende sus pérdidas por tercera sesión consecutiva, impulsado por la mejora de las condiciones climáticas en Brasil y Vietnam.
- Las negociaciones comerciales entre EE. UU. y Brasil generan esperanzas de una posible reducción de aranceles al café brasileño.
Los futuros del café arábica caen por tercera sesión consecutiva (COFFEE: -2,1%), alcanzando su nivel más bajo en 10 días.
La corrección de precios está principalmente motivada por los pronósticos de lluvias en Brasil, lo que ha reducido los temores de una sequía prolongada y posibles restricciones de oferta. También hay buenas noticias desde Vietnam, el segundo mayor productor mundial de café, donde se espera que el tifón Fengshen se debilite. La mayor confianza en la cosecha de esta temporada ha llevado a una toma de ganancias, impulsada además por los precios récord del café en 2025 — el contrato sólo superó ese nivel una vez este año, en febrero, cuando alcanzó los 437.
Un alivio adicional vino de los informes sobre las negociaciones comerciales en curso entre EE. UU. y Brasil. El presidente Lula resumió su reunión con Trump diciendo que “pronto no debería haber más problemas en el comercio con EE. UU.”. Los negociadores brasileños buscan que el café se incluya en la lista de productos libres de aranceles, a cambio de concesiones en algunos productos estadounidenses.
Análisis técnico
Técnicamente, el precio del café ha caído por debajo de la media móvil exponencial de 10 días (EMA10, amarilla), encontrando soporte cerca de la EMA30 (lila claro), que coincide con el nivel 50.0 de retroceso de Fibonacci de la última ola alcista. La corrección ha hecho que el RSI baje desde niveles de sobrecompra hasta una zona neutral cercana a 50, pero si el clima en Brasil sigue mejorando, podría aumentar la presión bajista, llevando los precios por debajo de la EMA30 hacia la zona de soporte de Fibonacci 78.6.
Fuente: xStation5
