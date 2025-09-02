El café cae un 2% desde máximos recientes📌

Los futuros de café arábica (COFFEE) en la ICE caen más de un 2%, reanudando el impulso bajista después de que los precios superaran brevemente el nivel de 380. Por un lado, los inventarios globales de café se mantienen relativamente bajos, y el clima adverso reciente en Brasil (fuertes lluvias y heladas) sugiere que las cosechas estacionales podrían ser más débiles. Sin embargo, hoy estamos viendo toma de beneficios tras fuertes alzas previas.

Las previsiones meteorológicas para la región de Minas Gerais en Brasil siguen sujetas a revisiones significativas, lo que añade volatilidad al mercado. Al mismo tiempo, los elevados aranceles del 50% a las importaciones de café brasileño en EE. UU. continúan moldeando la estructura del mercado. Si en el futuro hubiera cambios importantes en el acuerdo comercial entre EE. UU. y Brasil —ya sea mediante una reducción de aranceles o su eliminación total— no puede descartarse un considerable potencial bajista para los precios.

