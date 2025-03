El CHN.cash sube un 2.5% 📈

Las acciones chinas ganan impulso gracias a comentarios de Citi y a una demanda interna r茅cord El mercado burs谩til chino vuelve a captar la atenci贸n de los inversionistas globales, registrando fuertes ganancias impulsadas por el optimismo en el sector tecnol贸gico y el respaldo del gobierno a la innovaci贸n. En los 煤ltimos d铆as, el 脥ndice MSCI China ha subido un 4.3 por ciento desde el inicio del Congreso Nacional del Pueblo, marcando su mejor desempe帽o en este evento desde 2018. El aumento en los flujos de capital hacia las empresas chinas que cotizan en Hong Kong ha llevado a vol煤menes de negociaci贸n r茅cord. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Un crecimiento sostenido Seg煤n datos de Wind Information, las compras netas de acciones por parte de inversionistas chinos alcanzaron 29.62 mil millones de d贸lares hongkoneses (3.81 mil millones de d贸lares estadounidenses) ayer, el nivel m谩s alto desde el lanzamiento de los programas Shanghai Connect y Shenzhen Connect.Los inversionistas mostraron un particular inter茅s en gigantes tecnol贸gicos como Alibaba y Tencent, que no est谩n disponibles en las bolsas de valores de China continental. El reciente repunte de las acciones chinas est谩 impulsado en gran parte por los compromisos del gobierno para intensificar el apoyo al sector tecnol贸gico. Pek铆n ha anunciado un aumento en el gasto en inteligencia artificial y tecnolog铆as de vanguardia, lo que ha fortalecido la confianza del mercado. La decisi贸n de expandir el d茅ficit presupuestario al 4 por ciento del PIB, incluyendo programas ampliados de subsidios al consumo, ha proporcionado otro est铆mulo al mercado. Los analistas de Citi se帽alaron ayer que, a pesar de los riesgos asociados con los aranceles de Estados Unidos, las acciones tecnol贸gicas chinas siguen siendo una alternativa de inversi贸n atractiva. En consecuencia, Citigroup elev贸 su calificaci贸n para las acciones chinas, particularmente el Hang Seng China Enterprises Index, a "sobreponderar", mientras que redujo su evaluaci贸n del mercado estadounidense a "neutral". 驴China sigue infravalorada? A pesar del reciente repunte, los analistas argumentan que las acciones chinas siguen estando relativamente infravaloradas en comparaci贸n con los mercados occidentales. Los inversionistas est谩n comenzando a buscar alternativas al mercado burs谩til estadounidense, trasladando cada vez m谩s su atenci贸n hacia Asia, en particular China y Hong Kong. La evaluaci贸n de Citi sugiere que las bajas valoraciones y los cambios en las pol铆ticas econ贸micas que podr铆an estimular el consumo hacen que China sea un mercado atractivo. El crecimiento de la inteligencia artificial sigue siendo un motor clave del sentimiento del mercado. Tras el avance de DeepSeek AI, los modelos Hunyuan de Tencent y QwQ-32B de Alibaba refuerzan a煤n m谩s el liderazgo tecnol贸gico de China. Empresas de tecnolog铆a, comercio electr贸nico como Alibaba, cadenas de restaurantes como Yum China y el sector tur铆stico se espera que se beneficien de la recuperaci贸n econ贸mica china en los pr贸ximos trimestres. Los inversionistas ven cada vez m谩s a China como una alternativa viable a otros mercados emergentes. La gran inc贸gnita es si el mercado alcista actual es el inicio de una tendencia de largo plazo o simplemente una reacci贸n a corto plazo ante los est铆mulos gubernamentales. CHN.cash (An谩lisis del gr谩fico D1) El 铆ndice CHN.cash se mantiene dentro de un canal de precios alcista, operando actualmente cerca de su l铆mite superior. Un signo positivo es que la correcci贸n en Wall Street no ha afectado el sentimiento hacia las acciones chinas. La gran pregunta es si un posible rebote en las acciones estadounidenses podr铆a desviar capital de China de regreso a los 铆ndices de Estados Unidos. No obstante, considerando la mejor铆a en los fundamentos que respaldan el mercado alcista chino y la posibilidad de una cumbre Xi-Trump en junio de 2025, el 铆ndice parece resistir la presi贸n a corto plazo y mantener su tendencia ascendente. Fuente: xStation5

