El cierre americano provoca un apagón en los informes de empleo 🗽

El cierre del gobierno estadounidense provoca la suspensión de la publicación de las solicitudes de subsidio por desempleo y la revisión de los pedidos de bienes duraderos, previstos para hoy por la tarde.

Los índices bursátiles registran subidas, impulsados ​​por el sector tecnológico, que reacciona con optimismo a los débiles datos del mercado laboral de ADP de ayer (que eclipsan la publicación de los NFPs de mañana). La noticia central del día en bolsa es la nueva colaboración de OpenAI con Samsung y SK Hynix en el marco del proyecto Stargate.