El cobre marca un nuevo máximo histórico y refleja un mercado sin holguras

La oferta frágil y las expectativas estructurales ligadas a electrificación e IA refuerzan la prima de escasez y sostienen el sesgo alcista.

El principal catalizador no es la demanda tradicional, sino la distorsión de flujos hacia EE. UU. ante el riesgo de nuevas tarifas , que seca la oferta fuera de ese mercado.

El cobre marcó un nuevo máximo histórico por encima de US$12.200/tonelada en la LME, señal de un mercado con holgura cada vez más limitada.

El cobre vuelve a marcar un hito relevante. Durante la sesión de hoy alcanzó un nuevo máximo histórico en la LME por encima de US$12.200 por tonelada y, tras ese movimiento, se mantiene prácticamente estable mientras el mercado digiere el avance. Más allá del número, la señal de fondo es clara: el rally no responde a un boom clásico de demanda, China sigue entregando señales mixtas, sino a un mercado que empieza a incorporar prima de escasez.

Cuando el metal rompe récords en este contexto, el mensaje es que el sistema se está quedando sin holgura. El precio no está reaccionando a un shock consumado, sino anticipando riesgos de interrupción antes de que se materialicen, una dinámica típica de mercados físicos ajustados.

Distorsión comercial en EE. UU.: el gran catalizador

En el plano fundamental, el principal catalizador sigue siendo la distorsión comercial ligada a Estados Unidos y a la posibilidad de nuevas tarifas. Ante el riesgo de que la administración de Donald Trump termine gravando el cobre o endureciendo el marco arancelario, importadores y traders han acelerado embarques y acumulación de inventarios en territorio estadounidense.

Este adelantamiento de flujos no crea demanda global adicional, pero sí genera un efecto clave: seca el resto del mercado. Al concentrarse el metal en EE. UU., la disponibilidad fuera de ese país se reduce, obligando a compradores de Europa y Asia a competir por unidades físicas. El resultado es un sostén de primas y precios, incluso en un entorno donde el ciclo manufacturero global no luce uniforme.

Oferta frágil y percepción de un 2026 más ajustado

Ese impulso se vuelve más potente porque aterriza sobre una oferta estructuralmente frágil. A lo largo de 2025 se acumularon paradas no planificadas y disrupciones operativas en distintas regiones productoras, limitando la capacidad de respuesta del sistema.

Con la mirada puesta en 2026, el mercado percibe un escenario más ajustado, donde cualquier sorpresa adicional —clima adverso, conflictos laborales o fallas operacionales— tiene una capacidad mayor de mover el equilibrio. En un mercado con menos amortiguadores, el precio reacciona antes y con más fuerza.

El soporte estructural: electrificación e infraestructura de IA

A este cuadro se suma el componente estructural que sigue sosteniendo la narrativa alcista. La electrificación (redes, energías renovables y vehículos eléctricos) y la infraestructura asociada a la expansión de la inteligencia artificial, data centers, energía, cableado y sistemas de enfriamiento, mantienen viva la expectativa de una demanda sólida de largo plazo.

Este trasfondo hace que los déficits futuros se descuenten por adelantado, reforzando la disposición a comprar en correcciones y a aceptar precios más altos hoy para asegurar suministro mañana.

Análisis técnico del cobre (M30):

Desde una lectura técnica en gráfico M30, tras marcar el récord el precio entra en una fase de consolidación en torno al pivote psicológico de 12.000–12.002, zona que pasa a funcionar como referencia clave.

Escenario de continuidad: mientras se mantenga por encima de 12.002 , el sesgo sigue siendo alcista, con objetivos en 12.274 (161,8%) y 12.442 (200%) si retoma el impulso.

Soportes: 11.834 (61,8%) y luego el bloque de medias móviles, con la SMA 50 cerca de 12.050 y la SMA 200 en torno a 11.820 .

Momentum: el RSI se modera desde niveles elevados, lo que sugiere pausa y reacomodo, más que un giro de tendencia.

Mientras el precio respete la zona de soporte, las correcciones tienden a leerse como descansos dentro de una tendencia alcista, no como un cambio estructural de escenario.

Fuente: xStation5.

_________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí