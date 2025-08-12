El DAX 40 alemán cede terreno en una sesión de tono moderado

El Dax 40 y el EuroStoxx 50 caen un 0,15 % y un 0,05 %, respectivamente, antes del mediodía, mientras que otros índices europeos registran ganancias de entre el 0,2 % y el 0,4 %. La primera mitad de la sesión en los mercados europeos se caracteriza por un optimismo cauteloso entre los inversores. Este sentimiento positivo se ve impulsado por la prolongación de la tregua comercial entre EE. UU. y China. Esto podría beneficiar a las empresas de lujo a largo plazo, aunque la sesión de hoy aún no lo indica. Persiste la incertidumbre debido a las próximas negociaciones de paz en Alaska y a las precarias perspectivas macroeconómicas de algunos países europeos.

La atención de los inversores se centra en los datos macroeconómicos clave de EE. UU., que podrían determinar el rumbo de la sesión europea. Actualmente se observa volatilidad en contratos seleccionados basados en índices europeos.

Cotización del Dax 40





El Dax 40 continúa con las caídas de ayer, rondando actualmente los mínimos de la sesión anterior, de aproximadamente 24.080 puntos. En el gráfico, se observa claramente la formación de un patrón de triángulo que se estrecha, tras el cual el mercado probablemente marcará la dirección para los próximos días. El siguiente soporte técnico se encuentra en los 23.983 puntos, donde se encuentra la EMA-50, seguida de la línea de tendencia alcista que comenzó en abril de este año y la EMA-100. Si se rompen, se esperan nuevas caídas. Sin embargo, el optimismo en el gráfico se ve reforzado por las líneas de tendencia alcistas a largo y medio plazo.

Noticias de empresas:

Sartorius (SRT.DE): La compañía registra ganancias superiores al 3,5 % tras recibir una recomendación de "Compra" de Jefferies, con un precio objetivo de 263 euros. Esto implica un aumento de precio previsto por los analistas superior al 50 %.

Spirax Group (SPX.UK) - Las acciones de la compañía suben un 16% después de publicar informes que presumen de una creciente cartera de pedidos.

Hannover Re (HNR.DE) - La compañía reportó un aumento en sus ingresos netos en el primer semestre de 2025, pero el resultado EBIT estuvo notablemente por debajo de las expectativas. Las promesas optimistas de la compañía sobre un mayor crecimiento de los ingresos no convencieron a los inversores, lo que provocó una caída del 3% en sus acciones.

K+S (SDF.DE) - El EBITDA publicado no cumplió con las expectativas de los inversores, con una caída interanual del 14%. El precio de la acción continúa la tendencia bajista de las últimas semanas.

Valneva (VLA.FR) - La empresa francesa de biotecnología reporta un aumento del 37% en sus ingresos, lo que se traduce en un aumento del 1,5% en el precio de sus acciones. Esto se debe principalmente a las fuertes ventas de sus vacunas IXiaro y Jaspect.

