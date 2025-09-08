El Dax 40 apunta a los 23.750 puntos

Optimismo en los parqués bursátiles del "Viejo Continente", con el Dax 40 subiendo un 0,5% y el Euro Stoxx 50 creciendo un 0,45%. En cuanto a los datos, la atención de los inversores se centra en las cifras de producción industrial, que sorprendieron con una lectura superior a la esperada.

La producción industrial alemana (intermensual) aumentó un 1,3% en julio, superando el 1,0% estimado y mejorando respecto al -1,9% previo, con un valor revisado del -0,1%. Por su parte, la producción industrial (interanual) aumentó un 1,5%, superando el -0,3% estimado y mejorando respecto al -3,6% previo, con un valor revisado del -1,8%.

Por tanto, los datos de producción industrial alemana superaron significativamente las expectativas, lo que, en teoría, allana el camino para una postura más cautelosa por parte del Banco Central Europeo.

Fuente: xStation

Cotización del Dax 40

El Dax 40 avanza un 0,5% durante la sesión de hoy y vuelve a probar las zonas de soporte marcadas por la media móvil exponencial de 100 días (curva morada en el gráfico). Mientras el principal selectivo alemán se mantenga por encima de estas zonas, la tendencia alcista general a largo plazo se mantendrá. Sin embargo, una ruptura sostenida por encima de la mencionada EMA de 100 días, que previamente debilitó la tendencia alcista a medio plazo, podría resultar crucial para esta recuperación. El RSI de los últimos 14 días cotiza en niveles cercanos a los 40 puntos, lo que podría indicar que el retroceso actual sigue siendo relativamente amplio en comparación con el historial reciente.

Noticias corporativas europeas

ASML (ASML.NL), proveedor líder de equipos de litografía avanzados para la industria de semiconductores, planea convertirse en el mayor accionista de la empresa francesa de inteligencia artificial Mistral mediante una inversión de aproximadamente 1.300 millones de euros en una ronda de financiación que totaliza 1.700 millones. Esta colaboración estratégica busca no solo consolidar la ventaja tecnológica de ASML en el mercado de semiconductores, sino también fortalecer la soberanía tecnológica europea reduciendo la dependencia de los proveedores estadounidenses y chinos de modelos de IA. Las acciones de la compañía subieron un 1,3% hoy.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha concluido oficialmente su investigación de cinco años sobre el banco sueco Swedbank (SWEDA.SE) sin imponer sanciones ni medidas coercitivas. La investigación se centró en irregularidades históricas en la divulgación de información y en la insuficiencia de las medidas contra el blanqueo de capitales adoptadas por el banco en años anteriores. La conclusión de este proceso se considera un paso significativo para restaurar la reputación del banco y una señal de una transformación positiva en términos de cumplimiento normativo.

Fuente: Bloomberg Financial LP