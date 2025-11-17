Resumen diario: Los activos de riesgo siguen retrocediendo ante dudas sobre recortes de tasas en EE. UU. (17.11.2025)

- Los índices estadounidenses extendieron las caídas pese a leves alzas en la apertura.
- El yen se deprecia tras un PIB negativo.
- Bitcoin cae a su nivel más bajo desde abril.
-
Pese a un repunte inicial, los índices bursátiles de Estados Unidos se encaminan al cierre en terreno negativo. El índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 (-0,8%) registra las mayores caídas, al ser el más expuesto al riesgo de tasas más altas. El Nasdaq 100, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average retroceden alrededor de un 0,5%.
-
Las tecnológicas fueron las principales perdedoras en Wall Street, presionadas por dudas de valoración en sectores vinculados a la IA y por la mayor tensión previa a los resultados de Nvidia (-1,7%). Dentro del grupo “Mag 7”, solo Alphabet (+3,5%) y Tesla (+2%) operaron al alza. Berkshire Hathaway reveló una posición de 4.900 millones de dólares en acciones de Alphabet (17,85 millones de títulos al 30 de septiembre), convirtiéndose en la décima mayor participación de su portafolio.
-
En Europa también predominan los retrocesos. El DAX se encamina a cerrar en un mínimo de dos meses (-1,24% hasta 23.600), acompañado por descensos en el CAC 40 (-0,5%), el IBEX 35 (-1,15%), el FTSE MIB (-0,5%) y el FTSE 100 (-0,25%).
-
Novo Nordisk anunció un recorte de precios en EE. UU. para sus fármacos contra la obesidad Wegovy/Ozempic, fijándolos en 349 dólares mensuales con el fin de competir por cuota de mercado. Sus acciones registraron un alza del 0,5%.
-
En el mercado de divisas, el Índice Dólar avanza (+0,2%) ante el nerviosismo por un posible recorte de tasas en diciembre. Las monedas emergentes lideraron las caídas frente al dólar, como el USD/ILS (+0,8%), USD/BRL y USD/PLN (+0,5%). El yen japonés continúa como la divisa más débil tras el dato negativo de PIB, con el USD/JPY subiendo un 0,4%. El EUR/USD cayó un 0,25%, ubicándose apenas por debajo de 1,16 (actualmente 1,159).
-
Los futuros de soja repuntaron un 2,75%, superando una resistencia clave ante expectativas de nuevas compras chinas y reportes del USDA que apuntan a una cosecha más ajustada.
-
Las criptomonedas extendieron las caídas. Bitcoin retrocedió un 1,4% hasta 92.920 dólares, su nivel más bajo desde abril, mientras Ethereum cayó un 1,5% hasta 3.050 dólares.
-
El oro bajó por tercera sesión consecutiva (-0,4% a 4.066 dólares), mientras que la plata anotó un alza del 0,2% hasta 50,80 dólares.
