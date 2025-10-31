La sesión europea abre con un marcado pesimismo. Los principales índices experimentan fuertes descensos ante la preocupación de los inversores por el crecimiento a nivel mundial y los amplios acuerdos comerciales. El mercado descuenta los resultados de las mayores empresas del mundo. Las expectativas sobre las declaraciones de los banqueros centrales, la reunión entre Xi y Trump y los resultados de las empresas tecnológicas han protagonizado la fluctuación en bolsa, con los inversores todavía reevaluando sus perspectivas, lo que se refleja en la caída del Dax 40.

Fuente: Bloomberg Finance Lp

El Dax 40 corrige 4 décimas, lo que indica un deterioro del ánimo general. Los servicios de comunicación y la banca son los sectores más perjudicados debido a la información negativa procedente de las empresas y a la incertidumbre sobre los resultados del sector. Las empresas industriales se comportan mejor, impulsadas por el sector de defensa, que sigue mostrando un buen desempeño.

Cotización del Dax 40

El gráfico muestra la continuación de la corrección a la baja y la formación de un canal de consolidación en el rango de Fibonacci 23.6-50. El precio rompió el soporte en el nivel de 24.300 puntos y la EMA50, lo que indica debilidad a corto plazo por parte de los compradores. Para evitar una corrección a la baja prolongada, los compradores deben mantener la zona de soporte en torno a los 24.000 puntos. Si los vendedores toman la iniciativa, podrían hacer descender el precio hasta cerca de los 23.900 puntos, donde se encuentran el nivel de Fibonacci 61.8 y la EMA100.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Dax 40?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el (XDAX.DE). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.