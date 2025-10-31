- El Dax 40 corrige 4 décimas.
- El Dax 40 corrige 4 décimas.
La sesión europea abre con un marcado pesimismo. Los principales índices experimentan fuertes descensos ante la preocupación de los inversores por el crecimiento a nivel mundial y los amplios acuerdos comerciales. El mercado descuenta los resultados de las mayores empresas del mundo. Las expectativas sobre las declaraciones de los banqueros centrales, la reunión entre Xi y Trump y los resultados de las empresas tecnológicas han protagonizado la fluctuación en bolsa, con los inversores todavía reevaluando sus perspectivas, lo que se refleja en la caída del Dax 40.
El Dax 40 corrige 4 décimas, lo que indica un deterioro del ánimo general. Los servicios de comunicación y la banca son los sectores más perjudicados debido a la información negativa procedente de las empresas y a la incertidumbre sobre los resultados del sector. Las empresas industriales se comportan mejor, impulsadas por el sector de defensa, que sigue mostrando un buen desempeño.
Cotización del Dax 40
El gráfico muestra la continuación de la corrección a la baja y la formación de un canal de consolidación en el rango de Fibonacci 23.6-50. El precio rompió el soporte en el nivel de 24.300 puntos y la EMA50, lo que indica debilidad a corto plazo por parte de los compradores. Para evitar una corrección a la baja prolongada, los compradores deben mantener la zona de soporte en torno a los 24.000 puntos. Si los vendedores toman la iniciativa, podrían hacer descender el precio hasta cerca de los 23.900 puntos, donde se encuentran el nivel de Fibonacci 61.8 y la EMA100.
¿Cómo invertir en el Dax 40?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el (XDAX.DE). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "