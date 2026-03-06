Leer más
14:54 · 6 de marzo de 2026

ÚLTIMA HORA: Irán advierte que Europa será “un objetivo legítimo” si la UE entra en la guerra

  • Irán advierte que la Unión Europea podría convertirse en objetivo militar si se involucra directamente en la guerra en Medio Oriente.
  • Los futuros del EU50 apenas reaccionan por ahora a las declaraciones.
  • Francia ha enviado un portaaviones a Medio Oriente, señal de mayor actividad militar europea en la región.
  • La situación aumenta el riesgo de una ampliación del conflicto más allá de la región.

Según France24, citando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el país afirmó que “la Unión Europea se convertirá en un objetivo legítimo si Europa se une a la guerra en Medio Oriente.”

Por el momento, los futuros del EU50 han mostrado solo una reacción muy limitada a estas declaraciones.

En los últimos días, Francia ha desplazado un portaaviones hacia Medio Oriente, reflejando un aumento de la actividad militar por parte de países europeos en la región.


Fuente: xStation5

9 de marzo de 2026, 17:27

