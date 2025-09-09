El Dax 40 retrocede un 0,35%

El mercado de valores europeo no muestra mucha volatilidad hoy. Las fluctuaciones se limitan a ±0,30% en la mayoría de los mercados, excepto en el WIG 20 de Polonia, que baja un 0,70%. El Dax 40 cotiza a la baja, situándose en los 23.730 puntos. El euro se deprecia ligeramente (0,20-0,30%) tras la inestabilidad política en Francia.
El primer ministro francés, François Bayrou, un experimentado centrista y líder del MoDem, nombrado en diciembre de 2024, fue destituido el 8 de septiembre de 2025. El ex primer ministro perdió una moción de confianza en la Asamblea Nacional (364-194) por su propuesta de plan presupuestario de austeridad, lo que profundizó la parálisis política del país. El presidente Emmanuel Macron anunció que nombrará a un nuevo primer ministro en los próximos días, mientras que Bayrou asumirá un cargo interino hasta que se elija a un sucesor. A pesar de los desafíos fiscales, el Cac 40 sube un 0,4% intradía, y los bancos franceses registran el mejor desempeño del año hasta la fecha dentro del índice.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Cotización del Dax 40
El Dax 40 defiende el soporte de los 23.700 puntos. A pesar de la modesta caída de hoy, de alrededor del 0,35%, técnicamente los alcistas mantienen el control. La clave para mantener la tendencia alcista será mantenerse por encima de este nivel de soporte.
Noticias corporativas europeas
ASML invertirá 1.300 millones de euros en Mistral AI para adquirir una participación del 11% y un puesto en su comité estratégico. Los socios implementarán modelos de IA en la cartera de productos, I+D y operaciones de ASML.
Novartis anunció su intención de adquirir Tourmaline Bio por aproximadamente 1.400 millones de dólares (48 dólares por acción), con cierre previsto para el cuarto trimestre.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "