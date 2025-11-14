Resumen de la temporada de beneficios en EE. UU. 🗽 Qué muestran los últimos datos de FactSet

A pesar de la corrección continua en Wall Street, los datos de FactSet Research siguen indicando una temporada de beneficios sólida entre las empresas estadounidenses. Estos son los puntos más destacados a fecha del 7 de noviembre (tras los informes de beneficios del Big Tech excepto Nvidia):
- Fuerte temporada de resultados del tercer trimestre: Con el 91% de las empresas del S&P 500 habiendo publicado resultados, 82% superó las expectativas de beneficios, mientras que 77% superó las previsiones de ingresos — un trimestre ampliamente positivo.
-
El crecimiento de los beneficios gana impulso: Los beneficios del S&P 500 están en camino de crecer 13,1% interanual en el tercer trimestre. De confirmarse, sería el cuarto trimestre consecutivo con crecimiento de beneficios de doble dígito, reflejando un sólido impulso corporativo.
-
Revisiones al alza en múltiples sectores: Al inicio del trimestre (30 de septiembre), se estimaba un crecimiento de beneficios del 7,9%. Desde entonces, las empresas han superado ampliamente las expectativas, elevando la tasa de crecimiento combinada, con 10 sectores registrando beneficios superiores gracias a sorpresas positivas en BPA.
-
El guidance sigue siendo mixto: De cara al cuarto trimestre, 42 empresas han emitido guidance negativo de BPA, mientras que 31 empresas han publicado guidance positivo, lo que sugiere una perspectiva cauta pero no pesimista.
-
Valoraciones por encima de los promedios de largo plazo: El S&P 500 cotiza con un forward P/E de 22,7, por encima del promedio a 5 años (20,0) y también por encima del promedio a 10 años (18,6) — señalando valoraciones elevadas respecto a los niveles históricos.
Fuente: FactSet
82% de las compañías supera expectativas de BPA y 77% supera previsiones de ingresos
-
La temporada de beneficios del tercer trimestre está ofreciendo resultados sólidos, superando cómodamente las expectativas de los analistas. Un número mayor de lo habitual de compañías del S&P 500 presenta sorpresas al alza, y el índice muestra ahora beneficios superiores tanto a los niveles de la semana pasada como a las estimaciones de fin de trimestre.
-
Con el 91% de las compañías del S&P 500 habiendo publicado ya sus resultados, 82% superó las expectativas de BPA, muy por encima del promedio a 5 años (78%) y del promedio a 10 años (75%). Si esta cifra se mantiene, igualaría la mejor tasa de sorpresas positivas desde el tercer trimestre de 2021.
-
La magnitud de las sorpresas también es saludable: en conjunto, los beneficios están un 7% por encima de las expectativas, en línea con el promedio de los últimos 10 años (y solo ligeramente por debajo del promedio a 5 años, de 8,4%).
-
El S&P 500 se encuentra ahora en camino a un crecimiento de beneficios del 13,1% interanual en el tercer trimestre, lo que marcaría el cuarto trimestre consecutivo de expansión de beneficios de dos dígitos. Esta cifra ha aumentado de forma continua desde el 7,9% al cierre del trimestre y el 10,7% registrado hace apenas una semana, impulsada por resultados mejores de lo esperado.
-
En la última semana, las compañías de los sectores Industrial, Financiero y Salud presentaron las sorpresas de beneficios más relevantes, elevando la tasa general de crecimiento del beneficio.
-
Desde el 30 de septiembre, las mayores contribuciones positivas al crecimiento de beneficios han venido de los sectores Financiero, Tecnología de la Información y Consumo Discrecional. Los débiles resultados del sector de Servicios de Comunicación compensaron parcialmente esas alzas.
-
El desempeño en ingresos también es sólido: las empresas están superando las estimaciones de ingresos a tasas muy por encima de los niveles históricos, y muchas están reportando un crecimiento interanual significativo.
¿Se mantendrá la sólida tendencia de beneficios?
-
Si finalmente el S&P 500 alcanza un crecimiento de beneficios del 13,1% en el tercer trimestre, esto marcaría el cuarto trimestre consecutivo de expansión interanual de beneficios de doble dígito y el noveno trimestre consecutivo de crecimiento positivo de beneficios en general — una señal de fortaleza corporativa sostenida.
-
Ocho de los once sectores muestran crecimiento interanual de beneficios, con las contribuciones más fuertes provenientes de Tecnología de la Información, Finanzas, Utilities, Materiales e Industriales.
Mientras tanto, tres sectores registran caídas, liderados por Servicios de Comunicación.
-
En términos de ingresos, 77% de las empresas del S&P 500 han superado expectativas. Esto está muy por encima de los promedios a 5 años (70%) y a 10 años (66%). Los ingresos agregados se sitúan 2,1% por encima de las estimaciones, igualando la media de 5 años y superando la media de 10 años (1,4%).
-
Durante la última semana, los resultados de ingresos mejores de lo esperado en varias industrias —especialmente en Finanzas y Consumo Básico— elevaron la tasa general de crecimiento de ingresos del índice.
-
Desde el final del tercer trimestre (30 de septiembre), los mayores impulsores del crecimiento de ingresos han sido las compañías de Salud, Finanzas y Consumo Discrecional, reflejando un impulso amplio tanto en sectores cíclicos como defensivos.
El crecimiento de los ingresos sigue en aumento
-
La tasa combinada de crecimiento de ingresos del S&P 500 para el tercer trimestre ha aumentado a 8,3%, frente al 7,9% de la semana pasada y al 6,3% al cierre del trimestre. Si el 8,3% se confirma, sería el crecimiento de ingresos más fuerte desde el tercer trimestre de 2022 (11%) y marcaría el vigésimo trimestre consecutivo de expansión interanual de ingresos.
-
Los once sectores registran crecimiento de ingresos respecto al año anterior —con Tecnología de la Información, Salud y Servicios de Comunicación liderando el avance— mostrando una fortaleza amplia en todo el índice.
-
De cara al futuro, los analistas esperan un crecimiento de beneficios del 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, 11,8% en el primer trimestre de 2026 y 12,7% en el segundo trimestre de 2026. Para todo 2025, el consenso apunta a un crecimiento de beneficios del 11,6%.
-
El S&P 500 cotiza actualmente a un forward P/E de 22,7, por encima de los promedios a 5 años (20,0) y a 10 años (18,6), aunque ligeramente por debajo del nivel de 22,8 registrado al cierre del trimestre..
Las sorpresas positivas de BPA siguen siendo sólidas
-
Con 91% del índice habiendo publicado sus cifras del tercer trimestre, 82% reportó un BPA por encima de las expectativas, 3% cumplió las estimaciones y 15% quedó por debajo.
-
La tasa del 82% supera los promedios de 1 año (77%), 5 años (78%) y 10 años (75%).
-
Si esta cifra se mantiene, igualaría la tasa más alta de sorpresas positivas desde el tercer trimestre de 2021.
-
Los sectores líderes en sorpresas positivas de BPA incluyen:
-
Salud – 93%
-
Consumo Básico – 93%
-
Tecnología de la Información – 92%
-
Finanzas – 89%
El sector más débil es Servicios de Comunicación – 62%.
-
Magnitud de las sorpresas en beneficios
-
En promedio, las compañías están reportando beneficios un 7,0% por encima de las estimaciones, en línea con el promedio de 10 años, aunque ligeramente por debajo de los promedios de 1 y 5 años.
-
El sector Industrial muestra la mayor sorpresa positiva, con beneficios situándose 15,6% por encima de las expectativas. Entre los contribuyentes más destacados se incluyen:
-
Southwest Airlines (0,11 USD vs. –0,04 USD)
-
Uber Technologies (3,11 USD vs. 0,69 USD)
-
UPS (1,74 USD vs. 1,29 USD)
-
US500 (Gráfico diario)
Fuente: xStation5
_______
_______
