Resumen de la temporada de beneficios en EE. UU. 🗽 Qué muestran los últimos datos de FactSet

A pesar de la corrección continua en Wall Street, los datos de FactSet Research siguen indicando una temporada de beneficios sólida entre las empresas estadounidenses. Estos son los puntos más destacados a fecha del 7 de noviembre (tras los informes de beneficios del Big Tech excepto Nvidia):

Valoraciones por encima de los promedios de largo plazo: El S&P 500 cotiza con un forward P/E de 22,7 , por encima del promedio a 5 años ( 20,0 ) y también por encima del promedio a 10 años ( 18,6 ) — señalando valoraciones elevadas respecto a los niveles históricos.

El guidance sigue siendo mixto: De cara al cuarto trimestre, 42 empresas han emitido guidance negativo de BPA, mientras que 31 empresas han publicado guidance positivo, lo que sugiere una perspectiva cauta pero no pesimista.

Revisiones al alza en múltiples sectores: Al inicio del trimestre (30 de septiembre), se estimaba un crecimiento de beneficios del 7,9% . Desde entonces, las empresas han superado ampliamente las expectativas, elevando la tasa de crecimiento combinada, con 10 sectores registrando beneficios superiores gracias a sorpresas positivas en BPA.

El crecimiento de los beneficios gana impulso: Los beneficios del S&P 500 están en camino de crecer 13,1% interanual en el tercer trimestre. De confirmarse, sería el cuarto trimestre consecutivo con crecimiento de beneficios de doble dígito, reflejando un sólido impulso corporativo.

Fuente: FactSet

La temporada de beneficios del tercer trimestre está ofreciendo resultados sólidos, superando cómodamente las expectativas de los analistas. Un número mayor de lo habitual de compañías del S&P 500 presenta sorpresas al alza, y el índice muestra ahora beneficios superiores tanto a los niveles de la semana pasada como a las estimaciones de fin de trimestre.

Con el 91% de las compañías del S&P 500 habiendo publicado ya sus resultados, 82% superó las expectativas de BPA, muy por encima del promedio a 5 años (78%) y del promedio a 10 años (75%). Si esta cifra se mantiene, igualaría la mejor tasa de sorpresas positivas desde el tercer trimestre de 2021.

La magnitud de las sorpresas también es saludable: en conjunto, los beneficios están un 7% por encima de las expectativas, en línea con el promedio de los últimos 10 años (y solo ligeramente por debajo del promedio a 5 años, de 8,4%).

El S&P 500 se encuentra ahora en camino a un crecimiento de beneficios del 13,1% interanual en el tercer trimestre, lo que marcaría el cuarto trimestre consecutivo de expansión de beneficios de dos dígitos. Esta cifra ha aumentado de forma continua desde el 7,9% al cierre del trimestre y el 10,7% registrado hace apenas una semana, impulsada por resultados mejores de lo esperado.

En la última semana, las compañías de los sectores Industrial, Financiero y Salud presentaron las sorpresas de beneficios más relevantes, elevando la tasa general de crecimiento del beneficio.

Desde el 30 de septiembre, las mayores contribuciones positivas al crecimiento de beneficios han venido de los sectores Financiero, Tecnología de la Información y Consumo Discrecional. Los débiles resultados del sector de Servicios de Comunicación compensaron parcialmente esas alzas.