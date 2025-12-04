El Dax 40 se acerca a los 24.000 puntos

El Dax 40 sube un 0,8% a la espera de las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. El alza de hoy en el mercado alemán está liderada por los fabricantes de automóviles, con el buen rendimiento de Volkswagen, BMW, Mercedes y Porsche AG. El sector se vio respaldado por una recomendación de compra de Bank of America para Porsche SE, junto con una mejor perspectiva para las empresas automotrices europeas, que el banco considera con una valoración atractiva, ya que los mercados esperaban una "interrupción total" del crecimiento debido a las nuevas normas de emisiones.

El Dax 40 cotiza entre las medias móviles de 200 días (línea roja) y 50 días (línea naranja). Las últimas sesiones tienen sesgo alcista, en línea con el repunte de Wall Street.

Cotización del Dax 40

Fuente : Plataforma de XTB

Rheinmetall intenta un rebote

Uno de los temas principales en la bolsa alemana es la fuerte caída de las acciones de Rheinmetall, que, a pesar de una ligera recuperación en los últimos días, siguen cotizando un 25% por debajo de sus máximos. La delegación estadounidense regresó del Kremlin sin avances concretos, pero se espera que hoy Trump se reúna con el negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov. Moscú ha declarado que es incorrecto afirmar que Putin rechazó la propuesta entre Estados Unidos y Ucrania.

Resultados de los 9 primeros meses del 2025 en Rheinmetall

Ventas : 7.500 millones de euros, un 20 % más interanual

Ventas del segmento de defensa: +28 %, impulsadas por sistemas de vehículos y municiones

Beneficio operativo: 835 millones de euros, un 18 % más que los 705 millones de euros del año anterior

Margen operativo: 11,1 % a nivel de Grupo; 13,6 % en el segmento de defensa

Cartera de pedidos: 64.000 millones de euros, un aumento respecto a los 52.000 millones de euros del año anterior

Entrada de pedidos: 18.000 millones de euros, inferior al nivel del año pasado debido a retrasos en el presupuesto alemán y pedidos aplazados

Flujo de caja libre operativo: aprox. 813 millones de euros, afectado por el elevado gasto en capital, el crecimiento del inventario y el retraso en los pedidos alemanes

El consejo de administración reafirmó su guía para 2025, esperando un crecimiento de las ventas para el año completo del 25-30% (frente a los 9.750 millones de euros en 2024) y un margen operativo de alrededor del 15,5% (frente al 15,2% en 2024).

Cotización de Rheinmetall

Las acciones de Rheinmetall cotizan por debajo de dos medias móviles clave de mediano plazo: EMA50 y EMA200.

Fuente : Plataforma de XTB