El VIX lucha por subir más a pesar de la incertidumbre en Wall Street

El repunte del VIX refleja mayor demanda de cobertura, pero sin señales de pánico extremo.
Los riesgos que más pesan ahora son Oriente Medio y las tensiones en crédito privado y private equity.
Los indicadores técnicos muestran fatiga a corto plazo, aunque aún hay margen para otro impulso alcista.
Los futuros del índice de volatilidad VIX suben casi un 2% hoy hasta 22,8, habiendo ganado alrededor de un 20% en los últimos días, con un pico cercano a 24,5. Los principales riesgos que Wall Street está cubriendo actualmente son los acontecimientos en Oriente Medio (incluida la posible parálisis del transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz), así como grietas cada vez más visibles en los sectores de crédito privado y private equity, destacadas recientemente por Apollo Global Management.
Entre las empresas que enfrentan dificultades con sus productos financieros se encuentran firmas estadounidenses cotizadas como Blue Owl Capital y el gigante de mercados privados Blackstone. Veamos qué está señalando actualmente el VIX sobre la volatilidad del S&P 500.
Gráfica del VIX
Observando el RSI, podemos ver una divergencia: el indicador se enfría a pesar de que el índice permanece en una clara tendencia alcista. Mientras tanto, la estructura del MACD sugiere la posibilidad de un momentum bajista a corto plazo desde las medias móviles. Por otro lado, en el marco temporal horario el VIX ha retrocedido hacia alrededor de 50, lo que podría dejar espacio para otro movimiento alcista dinámico.
Fuente: xStation5
Las lecturas del VVIX (la volatilidad esperada del propio índice de volatilidad) indican una fuerte demanda de protección a la baja, aunque el mercado aún no parece estar descontando un crash probable —lo que probablemente requeriría un VVIX por encima de 130.
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
El diferencial entre el contrato de futuros del VIX más cercano y el siguiente vencimiento muestra solo una backwardation muy leve (22,8 para UX1 frente a 22,55 para UX2). Esto sugiere que el mercado está descontando un riesgo ligeramente elevado a corto plazo, pero está lejos de anticipar un escenario de pánico severo. La estructura temporal de la volatilidad permanece relativamente plana, apuntando más a coberturas cautelosas de corto plazo que a expectativas de un shock de volatilidad duradero en los mercados.
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
