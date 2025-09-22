El Dax 40 tiene una leve corrección de aproximadamente un 1%

Los índices bursátiles europeos cayeron durante la sesión bursátil del lunes. El índice alemán, el Dax 40, cae aproximadamente un 0,8% hoy, mientras que los contratos del Eurostoxx 50 bajaron un 0,50%. En cuanto a los datos, la atención de los inversores se centrará hoy en los numerosos discursos de los banqueros de la Reserva Federal.

El sector con peor rendimiento actualmente es el automotriz, donde la presión a la baja se debe a las noticias de Porsche, que están haciendo caer las acciones de la compañía un 7%. La situación es similar para las acciones de Volkswagen. Por otro lado, ASML está retomando su impulso alcista tras la recomendación de Morgan Stanley, y en España, los inversores se centran en la nueva oferta de BBVA para adquirir Banco Sabadell.

Fuente: Bloomberg Financial LP

Volatilidad actual en el mercado europeo en general. Fuente: xStation

Noticias de empresas

Porsche AG (P911.DE) vio caer el precio de sus acciones hasta un 7% hoy después de que el fabricante anunciara un recorte en su pronóstico de ganancias anuales y una congelación en los planes para construir un SUV eléctrico premium. La empresa matriz Volkswagen (VOW1.DE) perdió hasta un 5,8%, mientras que otros fabricantes premium como Stellantis, BMW y Mercedes registraron descensos de más del 2%. El motivo de la corrección es el retraso en los nuevos modelos de vehículos eléctricos junto con un deterioro en la rentabilidad: el margen de beneficio para 2025 se ha reducido al 0-2% desde el 5-7% anterior. Volkswagen tiene que amortizar 5.100 millones de euros debido a los cambios de producto en Porsche, que también ha reducido su propio pronóstico de margen operativo al 2-3%. Los analistas, incluidos los de Jefferies y RBC, ven presión competitiva y riesgos para el ciclo de producto y la imagen de marca en estas decisiones; enfatizan que los inversores son escépticos sobre nuevos anuncios de recuperación. Al mismo tiempo, Porsche registró una desaparición casi completa de las ganancias en el segundo trimestre, bajo la presión de la débil demanda en China y los aranceles estadounidenses. Hoy, las acciones de Porsche se retiran del índice DAX, lo que afecta aún más negativamente al sentimiento en torno a la empresa.

Las acciones de la compañía caen hoy a sus niveles más bajos de la historia. Fuente: xStation

Además, las noticias de hoy sobre Porsche están afectando la confianza en todo el sector automotriz. Fuente: xStation

ASML (ASML.NL) continúa creciendo, con las acciones de la compañía subiendo hasta un 3,7% hoy tras la tercera mejora de los analistas en el último mes, esta vez por parte de Morgan Stanley, que cambió su calificación de "equal-weight" a "overweight" y elevó su precio objetivo de 600 € a 950 €. Como resultado, las acciones de ASML cotizan a sus niveles intradía más altos en más de un año y han subido un 33% desde su mínimo a principios de septiembre.

Las acciones de Banco Sabadell (SAB.ES) cayeron un 4,6% el lunes después de que BBVA (BBVA.ES) aumentara su oferta pública de adquisición en aproximadamente un 10%, valorando el banco en 3,39 € por acción, lo que representa una pequeña prima sobre el valor de mercado de Sabadell. La oferta contempla el intercambio de una acción de BBVA por casi 4,84 acciones de Sabadell, pero los analistas consideran que esta prima es demasiado baja para que la mayoría de los accionistas la acepten. La dirección de Sabadell sigue rechazando la oferta, argumentando que infravalora significativamente el valor y las perspectivas del banco, y el propio banco cree firmemente en su estrategia de desarrollo como entidad independiente.