EL Dax 40 vuelve a la zona de máximos históricos

El inicio de la semana en el mercado de valores europeo trae avances para la mayoría de los índices bursátiles. El DAX 40 de Alemania suma actualmente un 0,60% y vuelve a probar nuevos máximos históricos. La atención de los inversores se centró hoy en las noticias corporativas y los datos del PMI manufacturero. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El sentimiento en el mercado de valores europeo es muy bueno hoy. El único sector que se comporta ligeramente peor es el de los semiconductores. Fuente: xStation5 Noticias de empresas del Dax 40 JPMorgan rebajó su recomendación sobre Kering (KER.FR) y Swatch (UHR.CH) a infraponderada desde su calificación anterior de neutral. El banco dice que es poco probable que 2025 sea un año de ruptura para las marcas de lujo reprimidas. El banco espera que las ventas y el crecimiento de los beneficios sigan siendo débiles en la industria en general, debido a la economía china. Los analistas aún no ven evidencia real de mejora en el posicionamiento de la marca Gucci, y predicen otro año de caídas de beneficios y presión sobre el balance. Para Swatch, JPM sigue viendo una presión muy fuerte sobre los relojes, especialmente en el segmento medio, que es "un punto clave para Swatch". La empresa tiene una exposición desfavorable para 2025, incluida la combinación geográfica (alta exposición a China frente a una menor dependencia de los estadounidenses). Las limitaciones de suministro de Dassault Aviation (AM.FR) "enmascaran" el valor real que ofrece el fabricante de aviones francés, dice Citi en una nota que establece la cobertura de los analistas con una recomendación de compra. El analista del banco escribe que las entregas de cazas Rafale y jets comerciales Falcon deberían aumentar notablemente en los próximos años. Rafale tiene una cartera de pedidos de varios años y existe el potencial de respaldo de nuevos pedidos grandes, particularmente de India y Oriente Medio. El precio objetivo se establece en 230 euros, un 22% más que el cierre del viernes. Recomendaciones de los bancos de inversión: Hermes (RMS.FR) sube a comprar en HSBC; PT 2.500 €

LVMH (MC.FR) sube a comprar en HSBC; PT 727 €

Novo Nordisk (NOVOB.DK) sube a sobreponderar en BNPP Exane; PT 930 coronas

Kering (KER.FR) baja a infraponderar en JPMorgan; PT 195 euros Cotización del Dax 40 El DAX 40 rompió hace unos días la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y puso a prueba otro punto de resistencia importante, que era el techo local de la zona de consolidación de la sesión desde principios de la segunda mitad de noviembre. Desde un punto de vista técnico, el DE40 parece mantener su tendencia alcista general hasta que se rompa la curva de 100 días (curva violeta) con un volumen alto, por lo que vale la pena mirar ahora para ver si el índice logra mantenerse por encima de esta zona de forma permanente. Si se diera tal escenario, podría significar un aumento de las posibilidades de una continuación general de la tendencia alcista y, por lo tanto, la ruptura de nuevos máximos históricos, que se están volviendo a probar hoy. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "