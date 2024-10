El DAX alcanza los 19,500 impulsado por alivio en tensiones geopolíticas y perspectivas económicas

El índice DAX alemán subió un 0,1% el lunes, situándose cerca de los 19,500 puntos en un contexto positivo para los mercados europeos. El repunte estuvo impulsado por un moderado alivio en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente tras los recientes ataques de represalia de Israel contra Irán. Las acciones no afectaron directamente instalaciones clave de crudo o nucleares, y la ausencia de una respuesta inmediata de Teherán disminuyó las preocupaciones de los inversores sobre una escalada inmediata del conflicto. Este escenario llevó a una caída en los precios del petróleo, sugiriendo una posible desescalada en la región y respaldando el ánimo optimista en los mercados europeos. Principales catalizadores del mercado Geopolítica y precios del petróleo: La falta de una respuesta directa de Irán y la exclusión de instalaciones estratégicas en los ataques de Israel contribuyeron a reducir las preocupaciones de suministro en el sector energético, lo que resultó en una caída en los precios del petróleo. Este factor impulsó la confianza entre los inversores y mejoró el sentimiento del mercado en Europa. Resultados de elecciones en Japón: Los inversores también procesaron los resultados electorales en Japón, donde la coalición gobernante perdió su mayoría parlamentaria. Aunque el impacto en los mercados europeos fue limitado, la atención se centró en las posibles consecuencias económicas y políticas en la región Asia-Pacífico. Rendimiento corporativo: En el mercado alemán, Puma destacó con un incremento del 4,6%, liderando las ganancias en el DAX, seguida de Heidelberg Materials y Sartorius, que subieron un 1,3% cada una. Sin embargo, las acciones de Porsche y Siemens Healthineers cayeron alrededor de un 2%, mientras que Siemens Energy retrocedió un 1,6%. Datos económicos y expectativas de política monetaria en Europa Rendimiento de los bonos alemanes : El rendimiento del bono alemán a 10 años aumentó al 2,3% ante la expectativa de próximos datos económicos clave. Los inversores están a la espera de indicadores económicos que ofrezcan orientación sobre el curso de la política monetaria en la zona del euro.

Proyecciones de crecimiento en la zona del euro : Se anticipa que el PIB de la zona euro crezca un 0,2% , impulsado por Francia (0,4%) e Italia (0,3%). En contraste, se espera que Alemania sufra una contracción del 0,1% , lo que podría afectar la recuperación de la economía europea en su conjunto.

Perspectivas de inflación y política del BCE: Las proyecciones apuntan a que la inflación en la zona del euro alcanzará el 1,9%, con una contribución importante de las cifras alemanas (1,8%). Las expectativas de mercado sugieren una posible reducción en la tasa de depósito del BCE al 2% para mediados de 2025, con un recorte adicional en diciembre que aún está sujeto a ajustes en su magnitud.

