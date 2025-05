El DAX lidera el alza entre los índices europeos 📈

El DAX lidera las alzas en el mercado burs谩til europeo, con los futuros del 铆ndice avanzando cerca de un 0,6% Las principales compa帽铆as cotizadas en el DAX registran alzas superiores al 1%

La inflaci贸n preliminar de mayo en Alemania supera las expectativas

Las empresas del sector defensa RENK Group y Thyssenkrupp est谩n recuperando el inter茅s de los inversores El sentimiento en los mercados burs谩tiles europeos apunta a un intento de ruptura alcista tras una fase de consolidaci贸n de varios d铆as. Sin embargo, el 谩nimo en Wall Street sigue siendo m谩s cauto, y el repunte de ayer en las acciones de Nvidia no logr贸 impulsar al conjunto del mercado estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Entre los valores m谩s destacados, Fresenius Medica, SUESS MicroTec y Delivery Hero enfrentan presi贸n bajista, mientras que las acciones de Stratec rebotan un 5%, en un intento por revertir una tendencia bajista casi ininterrumpida desde 2021. La empresa alemana de servicios en la nube IONOS tambi茅n gana terreno, con una revalorizaci贸n del 82% en lo que va del a帽o. DAX (Intervalo H1) Los futuros del DAX han detenido su movimiento bajista y han retomado las alzas hoy, manteni茅ndose por encima de la media m贸vil exponencial de 200 periodos (EMA200) en el gr谩fico horario. Domina el volumen comprador y el RSI se recupera hacia el nivel de 60. La inflaci贸n en Alemania super贸 las previsiones, con un aumento del 0,2% mensual frente al 0,1% esperado, y del 2,1% interanual frente al 2,0% previsto. Sin embargo, el DAX se mantuvo mayormente indiferente a la publicaci贸n de estos datos. 聽 Fuente: xStation5

