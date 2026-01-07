El DAX se recupera a pesar de la inesperada caída de las ventas minoristas

Alemania - Datos de ventas minoristas de noviembre:
- Ventas minoristas en Alemania: -0,6 % intermensual; pronóstico: 0,2 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual.
- Ventas minoristas en Alemania: 1,1 % interanual; anterior: 1,6 % interanual.
Fuente: xStation5
Calendario económico: Nóminas no agrícolas de EE. UU. y decisión de la Corte Suprema sobre aranceles🗽
Débiles datos macroeconómicos de Alemania 🚨Sube el IPC noruego
Resumen de la mañana: las empresas de pequeña capitalización ganan protagonismo
Previa de los datos del NFP: qué esperar del dato de empleo y su impacto en los mercados
