El dólar cae tras la primera caída de los precios en EE.UU. en seis años

Ante la caída de los precios de las materias primas energéticas, muchos anticipaban un descenso de la inflación IPC de junio en Estados Unidos. Sin embargo, la magnitud de la caída sorprendió significativamente a los mercados. En términos mensuales, los precios registraron su primera disminución desde el año de la pandemia, 2020, al caer un 0,4%. Quizás aún más importante fue que la inflación subyacente (2,6%), una medida que excluye los precios más volátiles de la energía y los alimentos, resultó considerablemente inferior a lo esperado.

Figura 1: Inflación IPC de EE.UU. (2005-2026)

Fuente: XTB Research, 14.07.2026

What does the data reveal?

¿Qué revelan los datos?

Si la caída de la inflación hubiese dependido únicamente del descenso en los precios de los combustibles en las estaciones de servicio (-9,7% respecto a mayo) y del continuo crecimiento moderado de los precios de los alimentos (+0,2% mensual), el dato podría haber sido desestimado. En un entorno geopolítico tan volátil, ambos componentes pueden distorsionar significativamente la percepción de las presiones inflacionarias reales.

Sin embargo, el punto clave es que, incluso excluyendo los componentes más volátiles, los precios no aumentaron en junio (inflación subyacente: 0,0% mensual). Además, se observaron descensos de precios en numerosos sectores, como salud, vestuario y el mercado de automóviles usados.

Figura 2: Inflación IPC de EE.UU. por contribución de los distintos componentes [interanual] (2018-2026)

Fuente: XTB Research, 14.07.2027

El mercado reduce las expectativas de nuevas alzas de tasas en EE.UU.

Una sorpresa de esta magnitud provocó, naturalmente, un nuevo ajuste en las expectativas del mercado sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Fed. Tras la reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, los inversionistas habían comenzado a descontar, a principios de esta semana, dos alzas de tasas por parte del FOMC antes de finalizar el año. Actualmente, el escenario base vuelve a contemplar un solo incremento. La probabilidad de una subida de tasas ya en septiembre ha caído hasta aproximadamente el 66%.

El dólar retrocede y el Nasdaq avanza

Este es el principal factor que explica la debilidad del dólar estadounidense. El par EUR/USD avanzó un 0,6%, regresando a los niveles observados al cierre de la semana pasada (1,145).

Las expectativas de un endurecimiento menos agresivo de la política monetaria por parte de la Reserva Federal también respaldan al mercado bursátil estadounidense. El índice Nasdaq 100 sube un 0,9%.

¿La alta volatilidad aún no termina?

Aún queda por delante la primera comparecencia de Kevin Warsh ante el Congreso de Estados Unidos. Hoy, a las 15:00, el presidente del FOMC responderá las preguntas de la Cámara de Representantes. Mañana, a la misma hora, comparecerá ante el Senado. Históricamente, el primer día de estas audiencias ha concentrado la mayor volatilidad en los mercados.

Es probable que Warsh sea consultado sobre su estrategia para devolver la inflación al objetivo del banco central. Asimismo, muy probablemente tendrá que explicar la decisión de abandonar la orientación futura (forward guidance). Sin embargo, la pregunta más relevante podría ser en qué se diferencia su visión de la economía y de la política monetaria respecto de la presentada por Donald Trump. Esto cobra especial importancia ante las crecientes preocupaciones sobre una posible pérdida de independencia de la Reserva Federal.

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros, XTB