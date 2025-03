El dólar en Chile abre al alza en un contexto de fortalecimiento global

El dólar en Chile inicia la jornada con un repunte, en línea con el fortalecimiento de la divisa a nivel global. Este movimiento responde, en gran medida, a la creciente incertidumbre en los mercados ante la inminente aplicación de aranceles recíprocos a partir del 2 de abril y a la expectativa por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Factores clave del movimiento del dólar Expectativa por la Fed: En su reunión, la Fed actualizará sus proyecciones económicas y se espera que Jerome Powell entregue comentarios clave sobre el impacto de los aranceles y la evolución de la economía estadounidense.

Presión sobre monedas emergentes: La incertidumbre ha generado una mayor depreciación en monedas de economías emergentes, afectando particularmente al peso chileno.

Contexto local: A pesar del panorama favorable en Chile, con mejores proyecciones de crecimiento y estabilidad en el precio del cobre, la volatilidad en el tipo de cambio podría intensificarse debido a la decisión de la Fed. Se espera que el dólar fluctúe entre los 910 y 925 pesos durante la jornada, reflejando la incertidumbre en torno a los anuncios.

