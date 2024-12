El dólar en Chile abre al alza impulsado por factores internacionales

El tipo de cambio USDCLP inició la sesión al alza, influenciado por factores externos que han impactado tanto a los mercados internacionales como al panorama local. En las últimas sesiones, el dólar había enfrentado una presión bajista en anticipación a los datos de inflación en Estados Unidos, que se publicarán mañana y podrían redefinir las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Factores clave detrás del movimiento del dólar Expectativa de recortes de tasas por parte de la Fed:

Actualmente, los mercados descuentan una probabilidad del 89.5% de que la Fed recorte tasas en diciembre. Sin embargo, esta expectativa está sujeta a cambios según el resultado de los datos de inflación, que serán un punto crítico para las decisiones futuras de política monetaria en EE. UU. Debilidad en la balanza comercial de China:

El reporte de una caída del 3.9% en las importaciones chinas generó preocupación en los mercados, afectando negativamente a los precios del cobre, uno de los principales motores de la economía chilena. La presión bajista sobre este metal ha contribuido al fortalecimiento del dólar frente al peso chileno. Impacto en el mercado local:

La combinación de una caída en los precios del cobre y la incertidumbre internacional ha incrementado la presión alcista sobre el USDCLP. En este contexto, el tipo de cambio podría alcanzar niveles entre 970 y 975 CLP si los factores externos se mantienen. Perspectivas para las próximas sesiones El mercado estará atento a los datos de inflación en EE. UU. , que serán determinantes para evaluar la dirección del dólar a nivel global.

, que serán determinantes para evaluar la dirección del dólar a nivel global. La evolución de los precios del cobre seguirá siendo un factor crucial para el comportamiento del peso chileno, dado su impacto directo en las exportaciones del país.

seguirá siendo un factor crucial para el comportamiento del peso chileno, dado su impacto directo en las exportaciones del país. Si la debilidad de la economía china persiste, podríamos ver una consolidación de la tendencia alcista en el USDCLP. Fuente: xStation5. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "