El dólar en Chile abre al alza por incertidumbre económica en China

El dólar estadounidense registra un repunte frente al peso chileno, influido por las crecientes preocupaciones sobre la recuperación económica de China. Este contexto marca un cambio en la dinámica reciente del mercado cambiario en Chile. Factores clave detrás del movimiento del dólar Recuperación del dólar tras datos de inflación en EE. UU.

En jornadas previas, el peso chileno había ganado terreno, impulsado por datos de inflación en Estados Unidos que resultaron más bajos de lo esperado, debilitando temporalmente al dólar. Esto permitió que el tipo de cambio rompiera el nivel psicológico de los 1,000 pesos. Impacto de la incertidumbre económica en China

Hoy, el panorama ha cambiado. Las preocupaciones sobre la desaceleración económica y los desafíos estructurales en China, un socio comercial clave para Chile, están generando incertidumbre. Esto impacta negativamente las perspectivas del cobre, principal exportación chilena, y fortalece al dólar. Expectativas de corto plazo

De mantenerse esta tendencia, el tipo de cambio podría acercarse nuevamente a los 1,014 pesos, un nivel que refleja la tensión entre los fundamentos locales y externos. Perspectivas para el peso chileno Vulnerabilidad ante las materias primas: La estrecha relación entre el peso chileno y el precio del cobre sigue siendo un factor crítico. Cualquier señal de debilidad en la demanda china podría presionar aún más a la moneda nacional.

La estrecha relación entre el peso chileno y el precio del cobre sigue siendo un factor crítico. Cualquier señal de debilidad en la demanda china podría presionar aún más a la moneda nacional. Política monetaria internacional: El enfoque del mercado también estará en las declaraciones de la Reserva Federal, ya que cualquier cambio en las expectativas sobre las tasas de interés en EE. UU. podría alterar el flujo de capitales hacia economías emergentes. El mercado cambiario chileno estará atento a la evolución de los datos económicos internacionales, en particular los relacionados con China y Estados Unidos, mientras que los niveles psicológicos de soporte y resistencia del dólar seguirán siendo monitoreados de cerca. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "