El dólar en Chile bajo presión por tensiones comerciales y datos clave

El par USDCLP opera hoy bajo la influencia de factores externos relevantes, particularmente los comentarios de Donald Trump sobre un posible aumento de aranceles que intensifican la tensión comercial global. Esta dinámica ejerce presión sobre las economías involucradas, con un foco particular en China. Una desaceleración adicional en el gigante asiático podría favorecer al peso chileno, dada la fuerte relación comercial entre ambos países. Niveles Técnicos y Catalizadores Clave El dólar comenzó la jornada cotizando en 975 pesos, dentro de un rango lateral definido entre 968 y 986 pesos. Actualmente, el par se encuentra en una zona neutral, sin señales claras de ruptura. Sin embargo, varios catalizadores podrían mover el tipo de cambio hacia uno de los extremos del rango: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Impacto de los comentarios de Trump: Mayor presión sobre China podría debilitar al yuan y, en consecuencia, favorecer una apreciación del peso chileno. Una reacción global que fortalezca al dólar como refugio seguro podría empujar el USDCLP hacia el techo del rango en 986 pesos.

Datos macroeconómicos de EE. UU.: Unos resultados negativos en el sector de la vivienda podrían debilitar al dólar, favoreciendo una caída del tipo de cambio hacia los 968 pesos . Datos robustos, por el contrario, reforzarían al dólar y acercarían la cotización al techo del rango.

Política fiscal en China: La posibilidad de que Pekín amplíe sus estímulos fiscales podría mitigar los efectos negativos de la guerra comercial, reforzando las monedas de mercados emergentes como el peso chileno.

USDCLP M30 Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "