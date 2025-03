El dólar en Chile cambia a tendencia alcista en medio de incertidumbre global

El tipo de cambio en Chile ha mostrado una leve tendencia al alza en los últimos días, impulsado por factores tanto externos como internos. La fortaleza del dólar a nivel global y la incertidumbre en el mercado del cobre han sido los principales motores de este movimiento. Factores internacionales: dólar fuerte y política monetaria en EE.UU. La política monetaria de la Reserva Federal sigue siendo un elemento clave en la evolución del dólar. A pesar de que la inflación en Estados Unidos ha mostrado signos de desaceleración, los datos aún no justifican recortes agresivos en las tasas de interés. Esto ha llevado a un fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales, limitando la depreciación de la divisa en Chile. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mercado del cobre: señales mixtas e incertidumbre El precio del cobre, la principal exportación chilena, ha registrado movimientos dispares. Aunque el índice de producción minera creció un 0,6% interanual en enero, la minería metálica cayó un 0,9%, debido a menores volúmenes de extracción y baja ley del mineral. A esto se suma la incertidumbre sobre la demanda de China: China sigue implementando estímulos para su economía, pero la recuperación de su sector industrial aún es frágil.

para su economía, pero la recuperación de su sector industrial aún es frágil. Declaraciones del gobierno de Trump sobre posibles aranceles al cobre han generado volatilidad, afectando la confianza en la estabilidad del precio del metal. Perspectivas para el dólar en Chile En este contexto, el tipo de cambio podría mantener su tendencia alcista en el corto plazo, respaldado por: Dólar fuerte a nivel global , ante expectativas de una Reserva Federal aún cautelosa.

, ante expectativas de una Reserva Federal aún cautelosa. Incertidumbre en el mercado del cobre, con riesgos asociados a la demanda china y tensiones comerciales con EE.UU.

