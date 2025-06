El dólar en Chile inicia con baja moderada en un contexto global favorable tras avances en negociaciones comerciales

El dólar abrió la jornada con una baja moderada en los mercados cambiarios, en un escenario internacional marcado por el avance en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, así como por la estabilidad de las monedas emergentes. El secretario del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, calificó los últimos diálogos entre ambas potencias como "muy positivos", lo que ha reducido las tensiones geopolíticas y mejorado las proyecciones de crecimiento económico global. Contexto internacional: Dólar estable y alivio en mercados A nivel mundial, el índice DXY (que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas) se mantuvo estable, con un ligero retroceso frente a divisas como el euro y el yen. Este comportamiento se debe, en parte, al optimismo generado por el posible fin de la guerra comercial entre Washington y Pekín, lo que impulsaría el comercio internacional y la demanda de materias primas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Peso chileno entre las monedas emergentes más fortalecidas En América Latina, el peso chileno destacó entre las divisas con mejor desempeño, apoyado por: Un precio del cobre estable (principal exportación de Chile), que se mantiene en torno a los US$ 3,80 la libra .

Mejores perspectivas económicas internas , con proyecciones de crecimiento revisadas al alza por el Banco Central.

Fuerte demanda de commodities gracias al repunte de la manufactura china. ¿Hacia dónde va el tipo de cambio? El dólar podría cotizarse cerca de los $930 durante la jornada, especialmente si: Las negociaciones EE.UU.-China avanzan sin nuevos conflictos.

sin nuevos conflictos. El cobre mantiene su estabilidad en los mercados internacionales.

en los mercados internacionales. La inflación local sigue bajo control, reduciendo presiones sobre el Banco Central. Fuente: xStation5.

