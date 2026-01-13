El dólar en Chile se debilita con cobre firme y foco en inflación de EE. UU.

La recuperación del dólar a nivel global se explica por el debilitamiento del yen japonés , mientras crece la preocupación por la independencia de la Fed .

El dólar en Chile continúa debilitándose, en un contexto donde el repunte del cobre y la estabilidad de los indicadores económicos locales siguen respaldando al peso. Si bien el dólar mostró una recuperación a nivel internacional, este movimiento se explicó principalmente por el debilitamiento del yen japonés, lo que permitió al dólar recortar parte de las pérdidas registradas el lunes. A ello se suman las crecientes preocupaciones del mercado respecto de la independencia de la Reserva Federal, factor que ha incrementado la sensibilidad de los inversionistas frente a señales de política monetaria en Estados Unidos.

El mercado espera inflación de EE. UU. y posiciona al tipo de cambio

En este escenario, el mercado se está posicionando hoy a la espera de datos clave de la economía estadounidense, particularmente cifras de inflación, que podrían entregar mayor claridad sobre la trayectoria futura de las tasas de interés. Esto ha condicionado levemente a la moneda local, con una apertura estable mientras se conoce el dato; sin embargo, los factores internos siguen favoreciendo un fortalecimiento del peso chileno, especialmente por el cobre, que se mantiene cerca de máximos y continúa brindando soporte.

El consenso espera un IPC de diciembre de +0.3% mensual tanto en la medida general como en la subyacente, con tasas interanuales en torno a 2.7% y una subyacente que repuntaría levemente desde 2.6%. El mercado sigue asignando alta probabilidad a que la Fed mantenga tasas en la próxima reunión, por lo que el impacto en USDCLP dependerá más de la sorpresa relativa del dato que del nivel en sí.

Cobre al alza y soporte directo al peso chileno

El cobre sube 0.64% en la LME, reforzando el ancla más importante para el tipo de cambio. El impulso se explica por una mezcla de oferta y demanda. Por el lado de oferta, crecen las apuestas a nuevos aranceles sobre metal refinado en Estados Unidos, lo que incentiva desvíos de embarques hacia ese mercado y estrecha disponibilidad en otras plazas, a lo que se suman disrupciones en Sudamérica por eventos naturales, conflictos laborales y riesgos políticos. Por demanda, el flujo estructural ligado a electrificación y digitalización sostiene el panorama, con vehículos eléctricos intensivos en cobre y centros de datos asociados a inteligencia artificial que elevan el consumo de cableado y componentes.

Flujos hacia emergentes y un posible acercamiento a $880 por dólar

Con estos fundamentos, y con una mejor dinámica de flujos hacia emergentes, el sesgo para USDCLP sigue siendo de baja en el corto plazo. Si el cobre se mantiene cerca de máximos recientes y el dato de inflación estadounidense no reaviva una narrativa más restrictiva, el tipo de cambio podría aproximarse a la zona de 880. Los riesgos para este escenario son un fortalecimiento más amplio del dólar por sorpresa inflacionaria al alza, un giro defensivo en apetito por riesgo o una corrección del cobre que reduzca el soporte inmediato para el peso.

Análisis Técnico del dólar en Chile

USDCLP mantiene un sesgo bajista tras el quiebre que gatilló una caída rápida y, por ahora, solo muestra un rebote técnico sin recuperar las zonas de congestión previas. El precio ronda 885 y se mueve cerca de la banda media de Bollinger, lo que sugiere un equilibrio frágil después del impulso vendedor. En la parte alta, las resistencias más inmediatas están en 888.8 y luego en el bloque 894–898, área donde suele reaparecer oferta si el rebote pierde fuerza. Por el lado inferior, los soportes clave se ubican en 882.8 y, si ese nivel cede, la extensión técnica apunta hacia 873.0 como siguiente piso relevante. El RSI cerca de 41.8 confirma un momentum todavía débil, aunque el rebote reciente indica alivio de ventas mientras no logre sostenerse sobre 50.

