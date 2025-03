El dólar en Chile sube tras caída en los precios del cobre y temores sobre China

El dólar en Chile comenzó la jornada al alza, impulsado por la debilidad en los precios del cobre y un entorno global incierto. La reciente publicación de los datos de inflación en China mostró una caída mensual, llevando al país a un escenario deflacionario. Esto sugiere una debilidad en la demanda interna, lo que a su vez genera preocupaciones sobre la recuperación económica de la segunda mayor economía del mundo. Impacto en el cobre y en el peso chileno China es el principal consumidor de cobre a nivel global, por lo que cualquier señal de desaceleración en su economía suele reflejarse en el precio del metal. En respuesta a la incertidumbre económica en el gigante asiático, los precios del cobre han caído, lo que ha debilitado al peso chileno. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores internacionales impulsan la volatilidad del dólar El índice del dólar continúa mostrando altos niveles de volatilidad debido a la incertidumbre en torno a las políticas comerciales de EE.UU.: La administración de Donald Trump ha considerado la imposición de aranceles recíprocos a Canadá.

El Secretario de Comercio, Lutnick, ha confirmado que los aranceles sobre el acero y el aluminio entrarán en vigor próximamente. Estos factores han generado movimientos bruscos en el mercado cambiario, favoreciendo la fortaleza del dólar frente a otras divisas. Perspectivas para el dólar en Chile En este contexto, el peso chileno enfrenta un panorama desafiante a corto plazo. Técnicamente, el dólar se encuentra en una tendencia alcista y podría alcanzar niveles en torno a 936 CLP, según el análisis del gráfico de 15 minutos. Se recomienda seguir atentos a la evolución de los precios del cobre y las decisiones de política comercial en EE.UU., ya que serán clave para la cotización del USDCLP en los próximos días.

