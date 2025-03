El dólar en Chile sube tras datos de inflación menores a lo esperado

El tipo de cambio USDCLP comenzó la jornada con alzas, impulsado por la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile, que registró una variación mensual de 0,4%, acumulando un incremento de 1,5% en el año y 4,7% en los últimos doce meses. Esta cifra se situó por debajo del 4,9% reportado previamente y también de las expectativas del mercado. Factores clave del movimiento del dólar Inflación menor a lo previsto: El dato de IPC refuerza la expectativa de una postura monetaria menos restrictiva por parte del Banco Central de Chile, debilitando al peso chileno.

Entorno internacional: La volatilidad del dólar estadounidense se ha visto influenciada por la decisión de la administración Trump de eximir de aranceles a productos de México y Canadá que cumplan con el T-MEC hasta el 2 de abril. Análisis técnico y perspectivas En el gráfico de USDCLP, el precio se encuentra rebotando tras tocar un soporte clave en torno a 921-922 , con una resistencia en 935-936 y un nivel superior en 949-950 .

Los indicadores técnicos muestran sobreventa , lo que podría favorecer un rebote en el corto plazo.

Se espera una sesión volátil, con oscilaciones entre 915 y 940 pesos por dólar, dependiendo de la reacción del mercado a los datos del IPC y los informes de empleo en EE.UU. La atención de los inversionistas estará puesta en la política monetaria chilena y las señales que pueda entregar la Reserva Federal en torno a sus próximos movimientos.

