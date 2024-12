El Dólar Gana Terreno en Chile Pese a la Recuperación Económica

Dólar en Chile: Influencias Globales y Recuperación Económica Local El dólar abrió al alza en el mercado chileno, en línea con su fortalecimiento global. Este movimiento refleja un entorno internacional complejo, combinado con señales de recuperación económica en el ámbito local tras la publicación del IMACEC. Factores Internacionales Fortaleza del Dólar Global: La incertidumbre política en Europa, particularmente por los problemas presupuestarios en Francia, ha presionado al euro y fortalecido al dólar.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han subido, aumentando la demanda por activos en dólares debido a su mayor atractivo relativo. Impacto en Chile: La apreciación del dólar global ejerce presión sobre el tipo de cambio local, manteniéndolo en niveles elevados y limitando la influencia de factores internos positivos como el reciente dato del IMACEC. Datos Locales: IMACEC de Octubre El IMACEC, indicador clave de la actividad económica chilena, registró un crecimiento de 2,3%, marcando una notable recuperación respecto al 0% previo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Contribuciones Clave: Servicios y Comercio: Ambos sectores mostraron un desempeño destacado, liderando el repunte del índice. La mejora en todos los componentes del IMACEC sugiere una expansión más equilibrada de la economía.

Implicaciones: Este dato positivo fortalece las perspectivas económicas para Chile, aunque los beneficios podrían verse neutralizados en el corto plazo por la apreciación del dólar.

Proyecciones del Tipo de Cambio El tipo de cambio en Chile se encuentra influenciado principalmente por la dinámica internacional. Escenario Alcista: Si las presiones sobre el euro continúan y los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen subiendo, el dólar en Chile podría consolidarse en la zona de 976-978 pesos , con potencial para alcanzar niveles más altos si persiste el contexto global favorable para la divisa estadounidense.

Factores Limitantes: Una recuperación más robusta del cobre o señales de estabilización en Europa podrían frenar el avance del dólar, brindando soporte al peso chileno.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "