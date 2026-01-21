El dólar hoy en Chile cae bajo un patrón de “venta de América” y menor tensión global

El peso chileno prolonga su apreciación, con foco en la zona 879 y un rango esperado de 873–879 a la espera de comentarios de Donald Trump en Davos.

El tipo de cambio inicia la jornada a la baja con mejora gradual de perspectivas globales y sin señales de escalamiento relevante en tensiones geopolíticas asociadas a Groenlandia .

El tipo de cambio inicia la jornada a la baja, en un entorno marcado por una mejora gradual de las perspectivas globales y sin señales de escalamiento relevante en las tensiones geopolíticas, particularmente en lo asociado al factor Groenlandia. A nivel internacional, el desempeño del dólar se mantiene plano, mientras la atención de los inversionistas continúa centrada en la relación entre la Unión Europea y EE.UU. En este contexto, se observa una dinámica similar a la registrada a comienzos del primer trimestre de 2025 conocida como “venta de América”, escenario en el que el dólar y los activos financieros estadounidenses se han visto presionados, favoreciendo a las monedas emergentes sin un aumento significativo del riesgo global.

Apreciación del peso chileno y sesgo hacia un tipo de cambio más bajo

Bajo este marco, el peso chileno prolonga su apreciación en línea con el resto de las divisas emergentes, lo que mantiene el sesgo hacia un tipo de cambio más bajo y abre espacio para que el dólar se acerque a la zona de 879 pesos. En el ámbito local, el foco sigue puesto en el desempeño de la actividad económica, que se mantiene estable. Asimismo, el cobre muestra señales de estabilización al detener su presión bajista, consolidándose como un apoyo adicional para la moneda chilena.

Qué mirar en la jornada: Davos y rango 873–879

De cara a la jornada, la principal referencia serán los comentarios que pueda realizar el presidente Donald Trump en Davos; mientras no se materialice una escalada de riesgo, se espera que el tipo de cambio mantenga esta trayectoria y pueda volver hacia el rango de 873 - 879 pesos por dólar.

En términos técnicos, USDCLP sigue operando en una estructura de rebote, pero mientras se mantenga bajo 897–900 el avance luce más como corrección que como cambio de tendencia. El primer nivel a vigilar es 888–890, si el precio vuelve a ceder esa zona, el impulso se enfría y aumenta la probabilidad de un retorno hacia 880. Con esa presión, el objetivo más natural sería reingresar al rango 873–879, que ha funcionado como área de soporte y congestión reciente. Solo una ruptura sostenida sobre 900 (con cierre firme) invalidaría este sesgo y abriría espacio para extender hacia 905–910.

Fuente: xStation5.

